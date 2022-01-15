Bergama Belediyespor - Elazığspor: 2-1
STAT: AtatürkHAKEMLER: Gökhan Özbulut (xx), Erhan Gündoğdu (xx), Coşkun Yalçın (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Eren (xxx) - Yusuf (xxx) (Dk. 72 Murat Kayalı x), Deniz (xx), İlyas (xxx), Murat Karadeniz (xxx), Polat (xx), Mehmet (xxx) (Dk. 90 Mustafa), Yusuf Can (xx) (Dk.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Gökhan Özbulut (xx), Erhan Gündoğdu (xx), Coşkun Yalçın (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Eren (xxx) - Yusuf (xxx) (Dk. 72 Murat Kayalı x), Deniz (xx), İlyas (xxx), Murat Karadeniz (xxx), Polat (xx), Mehmet (xxx) (Dk. 90 Mustafa), Yusuf Can (xx) (Dk. 68 Özkan), Hamit (xx), Burak (xxx), Yunus (xxx)ELAZIĞSPOR: İbrahim (x) - Muhammed Düzgüner (xx), Yigitcan (x), Hasan (x) (Dk. 63 Ertuğrul x), Fırat (xx) (Dk. 74 Abdullah x), Salih (xx), İzzet (xx), Ahmet Ormanoğlu (xx), Ensar (xx), Muhammed Akbulut (x) (Dk. 62 Görkem x), Ahmet Öztürk (x)
GOLLER: Dk. 28 Mehmet, Dk. 52 Burak ( Bergama Belediyespor ), Dk. 36 Ensar ( Elazığspor )
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bergama Belediyespor, evinde Elazığspor'u 2-1 yenmeyi başardı. İzmir ekibi 28'inci dakikada Mehmet'in golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Elazığspor 36'ncı dakikada Ensar'ın ayağından tabelayı eşitledi: 1-1. İlk yarısı 1-1 berabere biten karşılaşmanın 52'nci dakikasında sahneye çıkan Burak attığı golle Bergama Belediyespor'u galibiyete taşıyan isim oldu. Bu sonuçla Bergama Belediyespor 22 puana yükselirken, Elazığspor 13 puanda kaldı, düşme hattından kurtulamadı.- İzmir