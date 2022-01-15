Bergama Belediyespor - Elazığspor: 2-1

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Gökhan Özbulut (xx), Erhan Gündoğdu (xx), Coşkun Yalçın (xx)

GOLLER: Dk. 28 Mehmet, Dk. 52 Burak ( Bergama Belediyespor ), Dk. 36 Ensar ( Elazığspor )

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bergama Belediyespor, evinde Elazığspor'u 2-1 yenmeyi başardı. İzmir ekibi 28'inci dakikada Mehmet'in golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Elazığspor 36'ncı dakikada Ensar'ın ayağından tabelayı eşitledi: 1-1. İlk yarısı 1-1 berabere biten karşılaşmanın 52'nci dakikasında sahneye çıkan Burak attığı golle Bergama Belediyespor'u galibiyete taşıyan isim oldu. Bu sonuçla Bergama Belediyespor 22 puana yükselirken, Elazığspor 13 puanda kaldı, düşme hattından kurtulamadı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri