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Bergama Belediyespor'dan savunmaya 3 takviye birden

Bergama Belediyespor'dan savunmaya 3 takviye birden
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarıyı yarın Elazığspor'u ağırlayacağı maçla açacak Bergama Belediyespor, kadrosunu 3 futbolcuyla güçlendirdi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarıyı yarın Elazığspor'u ağırlayacağı maçla açacak Bergama Belediyespor, kadrosunu 3 futbolcuyla güçlendirdi. Bergama, Iğdır FK'dan 31 yaşındaki stoper Polat Güren, Vanspor'dan aynı yaştaki sağ bek İlyas Ekiz ve Orduspor 1967'den 29 yaşındaki sol bek Doğukan Pala'yla sözleşme imzaladı. Bergama'da forvet Gökhan Aydaş ise takımdan ayrıldı.


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