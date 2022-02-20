Bergama Belediyespor'dan kötü seri
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bergama Belediyespor, üst üste 3'üncü yenilgisini Bursa Yıldırımspor deplasmanında aldı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bergama Belediyespor, üst üste 3'üncü yenilgisini Bursa Yıldırımspor deplasmanında aldı. Grupta 6 maçı 3 galibiyet, 3 beraberlikle geçip düşme hattından çıktığı serinin ardından Belediye Kütahyaspor ve Arnavutköy Belediyespor'a 2-1, Bursa Yıldırımspor'a ise 2-0 yenilen kırmızı-lacivertli ekip, 23 puanla alt sıralarda kaldı.
Demirören Haber Ajansı - Spor