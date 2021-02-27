Bergama Belediyespor'da hedef Modafen karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak
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Bergama Belediyespor'da hedef Modafen karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak

27.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:24
Bergama Belediyespor'da hedef Modafen karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak

Misli.com 3. Lig 4. Grup 21. hafta erteleme maçında yarın Modafen'i konuk edecek Bergama Belediyespor'un teknik direktörü İbrahim Nadir Arıkan, hedeflerinin takımı bir an önce üst sıralara taşımak olduğunu bildirdi.

Misli.com 3. Lig 4. Grup 21. hafta erteleme maçında yarın Modafen'i konuk edecek Bergama Belediyespor'un teknik direktörü İbrahim Nadir Arıkan, hedeflerinin takımı bir an önce üst sıralara taşımak olduğunu bildirdi.

Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Modafen maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Bergama Belediyespor camiasına yabancı olmadığını kaydeden Arıkan, "Öncelikli hedefimiz bu yakışmayan görüntüden bir an önce Bergama Belediyespor'u yukarılara, layık olduğu yere çıkarmaktır. Hedefimiz ve çalışmalarımız bu doğrultudadır." diye konuştu.

Takımın ligde kalacağına inandığını kaydeden Arıkan, önlerindeki 4 maçta alacakları sonuçlara göre durumlarının netleşeceğini sözlerine ekledi.

Takım kaptanı Volkan Özcan da takımda görülen Kovid-19 vakalarının ardından toparlanamadıklarını belirterek, "Nadir hocamızın gelişiyle bir çıkış yapmak istiyoruz. Takımın gerçek yeri play-off olması lazım, bize burası yakışmıyor. " dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Aydemir

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