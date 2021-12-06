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Bergama Belediyespor'da büyük sevinç

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bergama Belediyespor'da büyük sevinç

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Sancaktepe FK'yı 6-1 gibi farklı skorla yenen Bergama Belediyespor, aylar sonra düşme hattından çıkmanın sevincini yaşıyor.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Sancaktepe FK'yı 6-1 gibi farklı skorla yenen Bergama Belediyespor, aylar sonra düşme hattından çıkmanın sevincini yaşıyor. Ligde sezonun ilk maçında galip geldikten sonra 9 maç üst üste kazanamayan Bergama, 5'inci haftada girdiği düşme hattından yeni kurtulabildi. Teknik direktörlük görevine Halim Karaköse'nin gelmesiyle silkinen kırmızı-lacivertli ekip, Sancaktepe galibiyetiyle 15 puana ulaşıp 11 hafta sonra düşme hattından çıktı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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