Bergama Belediyespor'da büyük sevinç
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Sancaktepe FK'yı 6-1 gibi farklı skorla yenen Bergama Belediyespor, aylar sonra düşme hattından çıkmanın sevincini yaşıyor.
SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) -
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Sancaktepe FK'yı 6-1 gibi farklı skorla yenen Bergama Belediyespor, aylar sonra düşme hattından çıkmanın sevincini yaşıyor. Ligde sezonun ilk maçında galip geldikten sonra 9 maç üst üste kazanamayan Bergama, 5'inci haftada girdiği düşme hattından yeni kurtulabildi. Teknik direktörlük görevine Halim Karaköse'nin gelmesiyle silkinen kırmızı-lacivertli ekip, Sancaktepe galibiyetiyle 15 puana ulaşıp 11 hafta sonra düşme hattından çıktı.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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