Bergama Belediyespor'da 2 imza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bergama Belediyespor'da 2 imza

Bergama Belediyespor'da 2 imza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Bergama Belediyespor, iç transferde Mehmet Soyarslan, dış transferde ise Ofspor'dan 32 yaşındaki sağ bek Fikret Topaloğlu'yla sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Bergama Belediyespor, iç transferde Mehmet Soyarslan, dış transferde ise Ofspor'dan 32 yaşındaki sağ bek Fikret Topaloğlu'yla sözleşme imzaladı. Altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Mehmet, kulübüyle 2 yıllığına nikah tazeledi. Kırmızı-lacivertlilerin renklerine bağladığı Fikret, kariyerinde daha önce Bağcılarspor, Batman Bld, Elazığ Bld, 1922 Konyaspor, Sakaryaspor ve Diyarbekirspor'da da görev yapıp geçen sezon Ofspor'da tamamı ilk 11'de 30 maçta forma giydi.


- Bergama
Bergama Belediyespor'da 2 imza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek
TFF Başkanı Nihat Özdemir tüm kapıları kapattı! Yabancı kuralı değişmeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut
Magazin İrem Derici Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Rıza Çalımbay Roger Schmidt Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bergama Belediyespor'da 2 imza - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 11:30:43. #1.15#

title