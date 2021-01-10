Bergama Belediyespor - Bursa Yıldırımspor: 0-0
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Bergama Belediyespor - Bursa Yıldırımspor: 0-0

10.01.2021 15:02 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:06
Bergama Belediyespor - Bursa Yıldırımspor: 0-0

STAT: 14 EylülHAKEMLER: Ramazan Haymana (xx), Mert Türk (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Süleyman (xxx) - Egemen (xxx) (Dk. 89 Volkan), Murat (xxx), Ali (xx), Halil İbrahim (xx), Mehmet Soyarslan (xx), Barış (x), Emre (x) (Dk. 46 Oğuzhan xx), Ömer (xxx) (Dk.

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Ramazan Haymana (xx), Mert Türk (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Süleyman (xxx) - Egemen (xxx) (Dk. 89 Volkan), Murat (xxx), Ali (xx), Halil İbrahim (xx), Mehmet Soyarslan (xx), Barış (x), Emre (x) (Dk. 46 Oğuzhan xx), Ömer (xxx) (Dk. 86 Halil İbrahim), Mehmet Can (x) (Dk. 65 Halil Yılmaz x), Batuhan (xx) (Dk. 89 Mustafa)BURSA YILDIRIMSPOR: Özal (xx) - Ramazan (xx), Mahmut (xx), Kerem (xxx), Osman (xx), Muhammet (xx) (Dk. 82 Burak), Tuğkan (xx) (Dk. 74 Alpay x), Doğacan (x) (Dk. 74 Batuhan xx), Hüseyin Atalay (xxx) (Dk. 82 Ercan), Furkan Fehmi (xxx) (Dk. 86 Kemal), Hüseyin Çelik (x)SARI KARTLAR: Kerem (Bursa Yıldırımspor), Oğuzhan, Mehmet Soyarslan (Bergama Bld)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki erteleme maçında Bergama Belediyespor, evinde Bursa Yıldırımspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0.

Ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle daha önce devre arasına ertelenen maçta iki ekip birer puanı paylaştı. Bu skorla Bergama Belediyespor, puanını 21'e çıkartırken, Bursa temsilcisi 31 puanla devreyi lider bitirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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