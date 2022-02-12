Bergama Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor: 1-2

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Doğanay (xx), Burak Kuş (xx), Mustafa Akpınar (xx)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bergama Belediyespor, evinde Play-Off potasında yer alan Arnavutköy Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Arnavutköy Belediyespor 9'uncu dakikada Mert Caymaz ile öne geçti: 0-1. Konuk takım, 34'üncü dakikada Sefa ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 galip tamamladı. Bergama Belediyespor, 53'üncü dakikada Polat'ın golüyle umutlansa da sahadan puansız ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor