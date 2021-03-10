Bergama Belediyespor - Adıyaman 1954 Spor: 1-2

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Ertan Demirci (xx), Halil Altun (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Süleyman (x) - Volkan (x), Emre (x) (Dk. 57 Fatih xx), Ali Öztürk (x), Mehmet Vural (x) (Dk. 81 Batuhan x), Barış (xx), Mustafa (xx), Halil (xx), Furkan (x), Mehmet Can Kocabaş (x) (Dk. 81 Murat x), Mehmet Soyarslan (x) ADIYAMAN 1954 SPOR: Mustafa Hoşoğlu (xx) - Sefa (xxx), Selim (xxx), Ahmet (xx) (Dk. 68 Taylan x), Salim (xx), Serkan (xx), Cafercan (xx), Yasin (xxx) (Dk. 89 Fatih), Osman Paşa (xx), İlyas (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 68 Berat xx)GOLLER: Dk. 19 (Pen.) ve Dk. 57 (Pen.) Sefa ( Adıyaman 1954) - Dk. 79 (Pen.) Halil (Bergama Bld)

SARI KARTLAR: Mehmet Vural, Mustafa, Ali Öztürk (Bergama Bld)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 7 maçtır galibiyete hasret kalarak düşme hattına gerileyen Bergama Belediyespor, evinde Adıyaman 1954 Spor'a da teslim oldu: 1-2. 14 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin 19 ve 57'nci dakikalarda penaltıdan Sefa'yla bulduğu gollere Bergama yalnız 79'uncu dakikada yine penaltıdan Halil'le karşılık verebildi. Kırmızı-lacivertli ekip bu sonuçla grupta 24 puanla düşme barajından kurtulamadı.

- Bergama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı