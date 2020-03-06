Bergama Belediyesi'nden turnuva

06.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:23

Bergama Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvaya kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, odalar ve sendikalar katılabilecek. 5 farklı branşta (Masa Tenisi, Voleybol, Yüzme, Dart, Satranç) düzenlenen turnuvaya son başvuru tarihi 11 Mart 2020. Bu yıl ilki düzenlenecek turnuvanın geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

BAŞKAN KOŞTU; "HEDEFİMİZ SPORU YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİRMEK"

Yıl boyunca bu tür etkinliklere devam edileceğini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Sporun motive edici yönü ve sağlıklı yaşam için gerekliliği artık tartışmasız bir gerçek. Hedefimiz sporu ilçemizde yaşam biçimi haline getirmek. 7'den 70'e herkesin hevesine ve isteğine göre spor yapmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler