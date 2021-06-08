Bergama Belediyesi'nden öğrencilere sınav desteği
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Bergama Belediyesi'nden öğrencilere sınav desteği

Bergama Belediyesi'nden öğrencilere sınav desteği
Bültenler - Haberler | Güncel

Bergama'da LGS'ye giren, öğrencilere içerisinde su, kek ve meyve suyundan oluşan paket dağıtıldı. Başkan Koştu, sınavda ter dökecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Bergama Belediyesi, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere, sınav sitresini bir nebze olsun yenmeleri için içerisinde atıştırmalık ürünlerin bulunduğu paketler hazırlayarak sınav öncesinde dağıttı.

11'i ilçe merkezi 14'ü kırsal mahalle okulu olmak üzere toplamda 25 okulda LGS'ye giren bin 200 öğrencinin yanısıra sınavda görev alan öğretmen ve idarecilere de kumanya dağıtımı yapıldı. Sınavda dağıtılan paketler öğrenci velilerinin yanı sıra öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından da takdirle karşılandı.

BAŞKAN KOŞTU, "EĞİTİME HER ZAMAN DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye imkanları ölçüsünde eğitime her zaman destek olduklarını belirten Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu; "Öğrenciler bizim geleceğimiz ve yarınlarımız. Onlara iyi bir eğitim vermek hepimizin görevi. Bergama Belediyesi olarak eğitim için üzerimize düşen görevleri yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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