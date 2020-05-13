Bergama Belediyesi'nden ailelere 5 bin 720 adet gıda kolisi
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Bergama Belediyesi'nden ailelere 5 bin 720 adet gıda kolisi

Koronavirüs salgını döneminde geçim sıkıntısı yaşan vatandaşlara karşı Bergama Belediyesi tarafından başlatılan gıda kolisi dağıtımları Başkan Hakan Koştu'nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

Bergama Belediyesi'nden ailelere 5 bin 720 adet gıda kolisi
13.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:30

Başkan Koştu bu zorlu süreçte belediye olarak her bir vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"5 BİN 720 ADET GIDA KOLİSİ HAZIRLANDI"

BAŞKAN KOŞTU DAĞITIMLARA BİZZAT KATILIYOR

Kuru erzak olarak hazırlanan gıda kolileri sabahın ilk saatlerinden itibaren belediye ekipleri tarafından yapılan hummalı bir çalışmayla dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelerin kapısına kadar götürülüyor. Dağıtım seferberliğini ilk elden takip eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, ekiplerle birlikte kapı kapı dolaşarak dağıtımlarda bizzat bulunuyor. Bu süreçte toplam 5 bin 720 adet gıda kolisi hazırlandığını ve dağıtılmaya devam edildiğini söyleyen Başkan Koştu, "Belediye olarak her zaman olduğu gibi, Koronavirüs salgını sürecinde de hemşehrilerimizin yardımına koşmaya devam ediyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle zor duruma düşen ve belediyemize müracaat edenler ile muhtarlardan gelen talepler neticesinde yapılan araştırmaya göre tüm müracaatların karşılanmasına özen gösteriyoruz" dedi.

137 MAHALLENİN HER BİRİSİNE ULAŞILIYOR

Belediye imkânları ölçüsünde her işte olduğu gibi gıda yardımlarında da 18'i merkez, 114'ü kırsalda olmak üzere toplam 137 mahallenin her birisine ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Koştu, "İlçemiz 137 mahallesi ile çok geniş bir yerleşim biçimine sahip. Buna rağmen en ücrada bulunan mahallemize bile ulaşmaya, vatandaşlarımızın dertlerini dinleyip, sorunlarına çare olmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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