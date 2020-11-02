Bergama Belediyesi, İzmir'de depremden etkilenenlere yardımlarını sürdürüyor
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Bergama Belediyesi, İzmir'de depremden etkilenenlere yardımlarını sürdürüyor

02.11.2020 00:21 | Son Güncelleme: 02.11.2020 00:24
Bergama Belediyesi, İzmir'de depremden etkilenenlere yardımlarını sürdürüyor

Bergama Belediyesi, deprem bölgesinde her gün bin kişiye sıcak çorba dağıtımına başladı.

Bergama Belediyesi, deprem bölgesinde her gün bin kişiye sıcak çorba dağıtımına başladı.

Bayraklı ilçesine 2 mobil araç gönderen Bergama Belediyesi, depremzedelere çorba ve lokma dağıttı. Depremden etkilenenler için 500 battaniye gönderen belediyenin yarın yardım kampanyası başlatacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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