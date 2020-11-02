Bergama Belediyesi, İzmir'de depremden etkilenenlere yardımlarını sürdürüyor
02.11.2020 00:21 | Son Güncelleme: 02.11.2020 00:24
Bergama Belediyesi, deprem bölgesinde her gün bin kişiye sıcak çorba dağıtımına başladı.
Bergama Belediyesi, deprem bölgesinde her gün bin kişiye sıcak çorba dağıtımına başladı.
Bayraklı ilçesine 2 mobil araç gönderen Bergama Belediyesi, depremzedelere çorba ve lokma dağıttı. Depremden etkilenenler için 500 battaniye gönderen belediyenin yarın yardım kampanyası başlatacağı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin