Bergama Belediyesi, geçici olarak hasta konuk evinde hizmet verecek
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Bergama Belediyesi, geçici olarak hasta konuk evinde hizmet verecek

09.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:37
Bergama Belediyesi, geçici olarak hasta konuk evinde hizmet verecek

Hizmet binası boşaltılan Bergama Belediyesi, geçici olarak hasta konuk evinde hizmet verecek.

Hizmet binası boşaltılan Bergama Belediyesi, geçici olarak hasta konuk evinde hizmet verecek.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı açıklamada hizmet binasının, 30 Ekim'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmalarda riskli olduğunun belirlendiğini hatırlattı.

Hizmet noktası için şehir merkezi başta olmak üzere alternatifleri değerlendirdiklerini kaydeden Koştu, belediyeyi geçici olarak Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi ve kapalı pazar yeri yanında yer alan hasta konuk evine taşıyacaklarını ifade etti.

Koştu, deprem sonrası binanın taşıyıcı sisteminde çatlaklar oluştuğunu gördüklerini aktararak, "Binanın kullanılmaya devam edilmesinin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olduğu sonucu elimize ulaşmıştır. Belediye binasının kanun gereği 60 gün içerisinde boşaltılıp yıkılması gerekiyor. Belediyemizin taşınma işlemlerini hemen başlatacağız. Bu arada süratle Bergamamız'a yeni bir hizmet binası kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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