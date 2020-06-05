Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu; "Koronavirüs çevre duyarlılığı ve temizliği bizlere yeniden hatırlattı"
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Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu; "Koronavirüs çevre duyarlılığı ve temizliği bizlere yeniden hatırlattı"

Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yapan ve çevrenin önemine dikkat çeken Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Koronavirüs illetinin tüm insanlığa çevre duyarlılığı, temizlik ve hijyenin ne derece önemli olduğunu tekrar hatırlattığını söyledi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu;
05.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:54

"2020 BERGEAMA'DA ÇEVRE YILI"

2020 yılını Bergama'da 'Çevre Yılı' olarak ilan ettiklerini söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamasında çevre duyarlılığına dikkat çeken Koştu, "Çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak için yaptığımız çalışmalarla ülkemizin örnek kentlerinden biri olduk. Pandemi döneminde de temizlik ve hijyen konularındaki bilinçlendirme faaliyetlerimiz ve hizmetlerimizle bu süreçten en az zararla çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

"KORONAVİRÜS BİZE ÇOK ŞEY HATIRLATTI"

Koronavirüs salgınının çevre duyarlılığı ve temizliğin önemini herkese yeniden hatırlattığını vurgulayan Başkan Koştu, 3 aydır belediye olarak yaptıkları dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ve kişisel hijyen malzemelerinden oluşan sağlık setlerini vatandaşların ev ve işyerlerine ulaştırdıklarını kaydetti. Bergama'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil bir çevre bırakmak için hassasiyet gösterdiklerini belirten Başkan Koştu, çevre ve atık bilincini öncelikle çocuk ve gençlere kazandırmak amacıyla, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu yönde yapıkları çalışmaların uzun vadeli olması için tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa projeler geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Koştu, çevre konusuna sorumlu ve duyarlı yaklaştıklarının altını çizdi.

"TARİHİ KENTİMİZDE GERİ DÖNÜŞÜM VE SIFIR ATIĞA ÖNEM VERİYORUZ"

Üç bin yıllık tarihi geçmişiyle dinlerin, bilimin ve medeniyetlerin merkezi olan UNESCO Dünya Kültür Mirası Bergama'da, geri dönüşüm ve sıfır atık için çalıştıklarını söyleyen Başkan Koştu, "Yaptığımız her proje ve çalışmaya çevre duyarlılığıyla yaklaşıyoruz. Kentlimize ve dünyamıza evlatlarımızın emaneti gözüyle bakıyoruz. Bu nedenle farkındalığımızı arttıracak, sürdürülebilir projeler üretiyoruz. Kısa süre içinde Bergama'ya kazandıracağımız Atık Getirme Merkezi ile geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda çok önemli bir adım daha atmış olacağız. Bu vesileyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, pandemi sürecinde yeniden hatırladığımız çevre duyarlılığı ve temizlik konusundaki sorumlu yaklaşımların artmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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