Bergama, Bayındır ve Kınık belediye başkanları, Ankara'da temaslarda bulundu
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Bergama, Bayındır ve Kınık belediye başkanları, Ankara'da temaslarda bulundu

17.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:45
Bergama, Bayındır ve Kınık belediye başkanları, Ankara'da temaslarda bulundu

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in Ankara'da bir dizi temasta bulunduğu bildirildi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in Ankara'da bir dizi temasta bulunduğu bildirildi.

Bergama Belediyesinden yapılan açıklamaya göre toplantılarda ilçelerin projeleri görüşüldü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, Atilla Kaya, Cemal Bekle ve Yaşar Kırkpınar'ın katılımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında toplantı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçenin kaderini değiştirecek projelere destek verenlere teşekkür ederek, yeni yılın Bergama için yatırımlarda atılım yılı olacağını kaydetti. Koştu, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile bütün zorlukları tek tek aşıp hemşerilerimize sözünü verdiğimiz vizyon projeleri gerçekleştirecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Bergamamız bu projelerle Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı olacak. Projelerimizin gerçekleşmesinde bize desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, AK Parti İzmir Milletvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a, bölge milletvekillerimize, AK Parti İzmir İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'ye, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve emekleri için bürokratların her birine ayrı ayrı teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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