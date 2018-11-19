Bergama Akropolü'nde Yangın
İzmir'in Bergama ilçesindeki Akropol bölgesinde çıkan yangında, 5 iş yeri kullanılamaz hale geldiAlınan bilgiye göre, gece saatlerinde tarihi ören yeri Bergama Akropolü'nün girişindeki bir dükkanda yangın çıktı.
İzmir'in Bergama ilçesindeki Akropol bölgesinde çıkan yangında, 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde tarihi ören yeri Bergama Akropolü'nün girişindeki bir dükkanda yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti.
Yangında, 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Akropolis Esnafları Turizm ve Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Geldi, yaptığı açıklamada, yangının turizm esnafını zor durumda bıraktığını söyledi.