Bergama Adliye Sarayı'nda adli görüşme odaları açıldı

Bergama Adliye Sarayı'nda suç mağdurlarının ifadelerinin uzman desteğinde alınabilmesi için kurulan adli görüşme odaları hizmete alındı.

Bergama Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, açılış töreninde yaptığı açıklamada ülke genelinde yaklaşık 110 adliye binasında kurulan görüşme odalarının 40 bin dosya ile vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.

Mağduriyetlerin önüne geçilmesinin altını çizen Sert, "Mağdurlar, çocuklarımız aynı zamanda aile içi şiddete maruz kalan kadınlarımız ve engelli vatandaşlarımızın zarar görmelerini engellemek için sanıkla muhatap olmadan sosyal ve psikolojik desteği vermek amaçlı bir hizmeti sunmuş bulunuyoruz. Milletimize hayırlı olsun." dedi.

Bekleme, görüşme ve gözlem odası şeklinde üç bölümden oluşan adli görüşme odaları ile cinsel suçlar başta olmak üzere hassas soruşturma ile adli süreçlerde mağdurların sanık ve diğer yakınlarla irtibatını keserek tekrar mağdur olmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Adli Görüşme Odaları aynı zamanda çocuklar ve kırılgan olan gruptaki mağdurların uzman pedagog ve psikolog eşliğinde özel teknik imkanlarla donatılan odalarda ifadesinin sağlıklı şekilde alınmasına imkan sağlıyor.