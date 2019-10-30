Berfin'in yüzü gülüyor

30.10.2019 10:30

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğrayarak yüzü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, 3 ay içerisinde geçirdiği üç ameliyat sonrası artık gülüyor.

Eski erkek arkadaşının asitli saldırısı ile yüzü yanan Berfin Özek, 17 Haziran'dan itibaren 3 ay içerisinde üç ameliyat geçirdi. Yaşadığı korkunç saldırı sonrası dört ay boyunca hastanede tedavi gören Berfin, Sağlık Bakanlığının 400 bin TL tutarındaki ameliyat masraflarını üstlenmesi sonrası Muğla'da özel bir hastanede Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf tarafından ilk ameliyat sürecini tamamladı. İyileşme süreci devam eden Berfin'in saldırıda ağır hasar gören iki burun deliği iyileşme sürecine girdi. Eskisine göre yüzündeki yanık izlerinde azalma görülen Berfin'in umudunu kaybetmeden çaba göstermesi iyileşme sürecini de hızlandırıyor. Olay sonrasında yaşadığı ağır travmadan kurtulduğu gözlenen Berfin, gitar çalmak için kursa gidiyor, kitap okuyor, günlük tutuyor ve evde yemek yaparak zamanını kendini geliştirebileceği şekilde kullanmaya gayret ediyor. Yüzüne atılan asidin kendisine cehennem azabı yaşattığını ifade eden Berfin Özerk, artık aynaya baktığında gülümseyişini görebildiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

"DOKTORUMU ÇOK ÖZLEDİM"

Berfin Özerk, zor bir ameliyat süreci geçirdiğini ve bu süreçte kendisine kızı gibi davranan doktoru Mehmet Mutaf'ı çok özlediğini belirterek şöyle konuştu:

"17 Haziran'da ilk ameliyatım başladı, hiç acı çekmedim, daha önceki ameliyatlarım çok ağrılıydı ama doktorum Mehmet Mutaf o kadar iyi ki. Bana 'sen benim kızımsın' dedi, çok mutlu oldum. Benim sıkılmamam için ellerinden geleni yaptılar. Gazeteci Ayşe Arman da o sıralarda Bodrum'daydı ve kendisi beni ziyaret ederek yakından ilgilendi, bana boncuklar getirdi. Ben de o boncuklarla kolyeler yaptım. Gitar çalmayı çok istiyordum, şimdi gitar kursuna başladım. Bu zor süreçte kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Gitar çalıyorum, kitap okuyorum, yemek pişiriyorum, evde geçirdiğim bu iyileşme sürecinde kendimi geliştirmek için mücadele ediyorum."

HEMŞİRELİK HAYALİNDEN VAZGEÇTİ

Saldırıyı yaşamadan önce sınava hazırlanırken hemşire olmayı hayal ettiğini belirten Berfin Özerk, aylarca hastanede kaldığı ve hemşirelerin neler yaşadığını, başka insanların acılarına nasıl katlandıklarını, ne zorluklara göğüs gerdiklerini ve kendisinde acıma duygusu fazla olduğu için hemşirelik hayalinden vazgeçtiğini söyledi. Bu zor süreçte yanında olan başta ailesi, doktoru, İskenderun Kadın Platformu, Avukat Mehtap Sert ve sosyal medyada destek olan herkese teşekkür eden Berfin, "İskenderun Kadın Platformunun sosyal medyada başlattığı hareket olmasaydı belki bugünleri yaşayamayacaktım" dedi.

"Hakkım haram olsun"

Arkadaşlık yapma isteğini reddettiği için asitli saldırıyı gerçekleştiren Ozan Ç.'ye "Hakkım haram olsun" diyerek duygularını dile getiren Berfin Özerk şöyle konuştu:

"Müebbet hapis cezası alsa bile benim çektiğim acıları çekemez. Oradan nasıl görünüyor bilmiyoruz ama ailem ve ben o kadar yıprandık ki. Ben öyle acılar çektim ki, iki gözüm görmüyordu, beni tuvalete annem babam götürüyordu. Çok şükür şimdi bir gözüm görüyor. Hakkım gerçekten haram olsun, benim çektiğim acıları yaşayamaz o. Annem babam çocuk gibi önümde ağladılar, ben onların ağlamasına dayanamam. İlk zamanlar çok umutsuzluğa kapıldık. Ameliyat için istenilen rakam iyice umudumuzu kırdı, evimizden başka satacak bir şeyimiz yoktu, satsak bile ameliyat masraflarını ödeyemeyecektik."

"YAŞADIĞIM ACILARI YAZACAĞIM"

Başından geçenlerin zor bir süreç olduğunu belirten Berfin, "Bu olayı ölsem de unutamam. Ellerimde, vücudumda izler var, aynaya baktığım zaman gözlerim, yüzüm, asla unutamam. Ama umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. Günlüğümde neler yaşadığımı her detayı ile yazdım ve inşallah zamanı geldiğinde yaşadıklarımı bir kitap haline getireceğim" diye konuştu.

"GÜLDÜĞÜMÜ HİSSEDEBİLİYORUM"

Yaşadığı tüm acılara rağmen umudunu ve hayata olan sevecenliğini kaybetmeyen Berfin Özerk, artık aynaya bakabildiğini ve güldüğünü hissedebildiği için mutlu olduğunu söyledi. Berfin, "Eskiye nazaran güzelleştim, aynaya baktığım zaman en azından gülümsediğimi biliyorum. Eskiden o haldeyken ağzım sürekli açıktı, insanlar ne olduğunu bilmiyorlardı. Şimdi poz verdiğimde o güzelliği görebiliyorum, fotoğraf çekiliyorum. Gözüm böyle olmasa idare eder diyorum, kendi kendimi motive ediyorum. Güldüğümü görünce mutlu oluyorum" dedi.

15 Ocak 2019'da İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390. Sokak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giden

Berfin Özek'in yolu iddiaya göre bir süre arkadaşlık yaptığı Ozan Ç. tarafından kesildi. Yeniden arkadaş olma isteği reddedilen Ozan Ç., genç kızın yüzüne asit atıp kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağrılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edilen Berfin Özek'e asitli saldırıyı gerçekleştiren Ozan Ç. tutuklandı ve yargılanma süreci devam ediyor.

(Ahmet Seher/İHA)

Kaynak: İHA