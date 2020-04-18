Beresine diktiği naylonla maske yaptı Beresine diktiği naylonla maske yaptı Kafasındaki beresini maskeye çevirdi Burhaniye ilçesinde, memur emeklisi İsmail Üzeyir, başındak devamlı taktığı bereyi siperlikli maskeye çevirdi.

Beresine diktiği naylonla maske yaptı

Kafasındaki beresini maskeye çevirdi

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, memur emeklisi İsmail Üzeyir, başındak devamlı taktığı bereyi siperlikli maskeye çevirdi. Daha önce görev yaptığı hastanede dezenfekte odası yaptığını anlatan Üzeyir, naylonu bereye dikerek maske haline getirdiğini anlatırken, buluşunun oldukça güvenli olduğunu söyledi.

Devlet Hastanesinde evrak memurluğundan emekli olan 58 yaşındaki İsmail Üzeyir, başındaki bereye taktığı naylon ile koronaya karşı siperlik oluşturdu. Kış boyu başından çıkarmadığı bereye diktiği naylon ile korona virüsten korunduğunu anlatan İsmail Üzeyir, bu şekilde olan maskeyi de kadın erkek herkesin kullanabileceğini söyledi.

Sağlık alanında çok sayıda buluşu olduğunu da anlatan İsmail Üzeyir, "Benim yapmış olduğum korona maskesi çok güvenli. Çok pratik. Anında bir iğne ipe takılıp yapılabiliyor. Yapıştırma yapılırsa esneklik payı yok diye düşündüm En iyisi iğneyle dikebilmek diye düşündüm. Bereye naylon diktim. Bu gözümü kapatıyor. Ağzımı burnumu kapatıyor. Bizim bu maskeyi herkes yapabilir. Çenemin altına kadar çekildiği zaman bile bu maske oksijen alıyor. Hava üfleyince naylon havalanıyor. Bu şekilde vücudumuz ciğerlerimizi havalandırmış oluyoruz. Bu şekilde bay bayan herkesin takmalarında bir ayıp sakınca yok. Çünkü bunu sildiğin zaman oluyor. Bunda yıkama yok. 2-3 günde naylonu değiştiği zaman çok güzel bir koruma" dedi.

Kaynak: İHA