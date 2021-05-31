Beren ve Kenan'ın Bodrum tatilinde
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Beren ve Kenan'ın Bodrum tatilinde

Beren ve Kenan'ın Bodrum tatilinde
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Evliliklerindeki krizi atlatan Beren Saat ile Kenan Doğulu, tatil sezonunu açtı. Hem iş, hem de tatil için Bodrum'da bulunan çift, önceki gün denize girerken görüntülendi.

2014 yılında dünyaevine giren ve birçok kez boşanacakları konuşulan Beren Saat ile Kenan Doğulu, kötü günleri geride bıraktı. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Evliliklerine yeniden şans veren çift, soluğu Bodrum'da aldı. Dergi çekimi için Torba'daki bir otele gelen ikiliye, yakın arkadaşları Belçim Bilgin de eşlik etti.

Çekim öncesi görüntülenen Saat ve Doğulu, bir ara kendilerini serin sulara bıraktı. Doğulu, kısa mesafe yüzdükten sonra denizden çıkarken, Saat ise bir süre daha arkadaşıyla birlikte suda kalmayı tercih etti. Gazetecilerin görüntü almadığını gören Beren Saat'in rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Beren ve Kenan'ın Bodrum tatilinde
Beren ve Kenan'ın Bodrum tatilinde
Beren ve Kenan'ın Bodrum tatilinde

Kaynak: Snob Magazin

Tatil sezonunu açan Beren Saat, siyah mayosuyla görüntülendi
Tatil sezonunu açan Beren Saat, siyah mayosuyla görüntülendi
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