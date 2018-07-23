Beren Saat, Yabancı Hayranının "Müslüman mısın" Sorusuna "Evet Müslüman Doğdum" Cevabını Verdi
Güzel oyuncu Beren Saat, bikinili pozuna yabancı uyruklu bir hayranının "Müslüman mısın" sorusuna "Evet müslüman doğdum" cevabını verdi.
Beren Saat ile Kenan Doğulu, çifti ayrılık haberlerinden sonra iddialara cevap niteliğinde birlikte tatile çıktı. Güzel oyuncu Beren Saat ise sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı.
YABANCI HAYRAN KİTLESİNDEN YORUM YAĞDI
Oynadığı dizilerle yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Beren Saat'in takipçileri arasında bir çok ülkeden hayranı var. Instagramdan paylaşım yapan güzel oyuncunun yorum kısmı da ağırlıklı olarak Arap hayranlarının attığı mesajlarla dolu.
"EVET MÜSLÜMAN DOĞDUM"
Saat Paylaştığı bikinili bir fotoğrafa yabancı uyruklu birtakipçisinin "Is she Muslim? "O müslüman mı?" diye yaptığı yorumdaki soruya,"Evet, Müslüman doğdum, seküler ve bağımsız bir kadınım. Tanıştığıma memnun oldum" diye cevap verdi.
İşte Beren Saat'in verdiği o cevap;
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Ben zenginliği isteyene, ilmi istediğimi veririm demiş Rabbim. Az kurunun yanında Azda beyin isteseydin keşke kendine :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Birisi Elhamdülillah müslümanım demeyi öğretmeli..sanki istem dışı müslüman olmuş gibi konuşmuş.. Yaradana çok şükür müslüman doğduk müslüman olarak öleceğiz inşaallah...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne olmuş güzel cevap vermişCevap Yaz Yayından Kaldır
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yalan söylemiş dingil,açıkça ateistim demeliydi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Şükürler olsun ki! müslümanım dememiş. Müslümanlığa yakışacak en son insandır toplum yozlaştırıcı bayan BİHTER.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır