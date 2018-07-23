Beren Saat, Yabancı Hayranının "Müslüman mısın" Sorusuna "Evet Müslüman Doğdum" Cevabını Verdi

Beren Saat ile Kenan Doğulu, çifti ayrılık haberlerinden sonra iddialara cevap niteliğinde birlikte tatile çıktı. Güzel oyuncu Beren Saat ise sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı.

YABANCI HAYRAN KİTLESİNDEN YORUM YAĞDI

Oynadığı dizilerle yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Beren Saat'in takipçileri arasında bir çok ülkeden hayranı var. Instagramdan paylaşım yapan güzel oyuncunun yorum kısmı da ağırlıklı olarak Arap hayranlarının attığı mesajlarla dolu.

"EVET MÜSLÜMAN DOĞDUM"

Saat Paylaştığı bikinili bir fotoğrafa yabancı uyruklu birtakipçisinin "Is she Muslim? "O müslüman mı?" diye yaptığı yorumdaki soruya,"Evet, Müslüman doğdum, seküler ve bağımsız bir kadınım. Tanıştığıma memnun oldum" diye cevap verdi.

İşte Beren Saat'in verdiği o cevap;