'Beren Saat ve Kenan Doğulu Ayrılıyor' İddialarına Yalanlama: Ayrılmıyorlar, Mutlular

Fransız gazetesine verdiği ropörtajda tacize uğradığını söyleyerek magazin gündeminin merkezine oturuna güzel oyuncu Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun ayrılacağı iddialarına, çifte yakın bir isimden yalanlama geldi.

"EVLİLİKLERİNDE HİÇBİR SORUN YOK"

Mutlu bir evlilik sürdüren Beren Saat ve Kenan Doğulu,evlilikte oluşan sorunların üstesinden gelemedikleri ve Beren Saat'in evi terk ettiği ileri sürülmüştü. Bu iddialara çifte yakın olan bir isim cevap verdi. "Kenan ve Beren üç gün önce bebek festivaline katıldı. Evliliklerinde hiç bir sorun yok Mutlular" dedi.

2.5 YILLIK BİRLİKTELİĞİN ARDINDAN EVLENMİŞLERDİ

Yaklaşık 2.5 yıllık birlikteliğin ardından evlenme kararı alan Beren Saat ve Kenan Doğulu 30 Temmuz 2014 yılında dillere destan bir düğün ile hayatlarını birleştirmişti. Los Angeles Malibu sahilinde düğün yapan çift magazin gündeminden düşmemişti.