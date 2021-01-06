Beren Saat'ten İngilizce albüm geliyor!
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Beren Saat'ten İngilizce albüm geliyor!

06.01.2021 09:20 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:23
Beren Saat'ten İngilizce albüm geliyor!

Eşi Kenan Doğulu'nun prodüktörlüğündeki albüm, dans şarkılarından oluşacak.

Eşi Kenan Doğulu'nun prodüktörlüğündeki albüm, dans şarkılarından oluşacak. Saat'in birçok ülkeden dizilerini takip eden hayranlarıyla ortak bir dilde buluşmak için dil olarak İngilizceyi seçtiği öğrenildi. Ünlü oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda karantina sürecinde eşiyle şarkılar yazmaya başladığını açıklamıştı: "Kenan'ın (Doğulu) bolca boş zamanı olduğu için şarkılarım üzerine çalıştık. Stüdyoda beraber bolca zaman geçirdik. Elektronik müzik türünü çok seviyorum. Şarkılarımı da videolarıyla birlikte yayınlamak istiyorum. O yüzden tam bir takvim belirlemek mümkün olamıyor. Bazı anılarımın abstrakt kısa filmleri gibi videolar hayal ediyorum."

Kaynak: Hürriyet

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