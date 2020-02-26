Beren Saat: Ölmüş ve gömülmüş gibiydim

26.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:42

Beren Saat, Atiye dizisinde yer alan bir sahnedeki görüntüsünü paylaşarak geçen bir yıl içinde yaşadıklarını özetledi.

İşte Saat'in açıklamaları:

"Ne yıldı… Şimdiye kadarki en zoru… Bir noktada karanlık maddeye dönüştüğünü kabul ettiğinde, bir süpernovaya daha yakınsın, ya da sadece bir hayalperestsin ve bunda hiç bir sorun yok.

'Dans ettim, meditasyon yaptım'

Gerçekten de yerin kilometrelerce altındaydım, bir mağarada en derine indim, bilincim gerçekten şarkılar üretmeye başladı.

Resim yaptım, dans ettim, piyano çaldım, meditasyon yaptım, affettim, çok çalıştım. Sert ama kırılgandım.

Delilik diye bir şey olmadığını ama eğer anlamaya çalışırsan başka alemler olduğunu kabullendim.

Hayatın katmanları şimdi çok daha anlamlı geliyor. Ne doğum günü ama…"



