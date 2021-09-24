Beren Saat kimdir? Beren Saat hayatı ve biyografisi! Beren Saat kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Beren Saat merak konusu oldu. İşte Beren Saat hakkında merak edilen Beren Saat kimdir, Beren Saat hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BEREN SAAT KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Şubat 1984

Kaç yaşında: 37 yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,67 m

Beren Saat (d. 26 Şubat 1984, Ankara), Türk sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti ve böylece profesyonel oyunculuğa başladı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İlk deneyimini Aşkımızda Ölüm Var (2004) dizisiyle kazanan Saat, ilk başrolünü de Tomris Giritlioğlu'nun hazırladığı Aşka Sürgün (2005-06) dizisinde üstlendi. Ardından sırasıyla Hatırla Sevgili (2006-08), Aşk-ı Memnu (2008-10), Fatmagül'ün Suçu Ne? (2010-12) ve İntikam (2013-14) dizilerinin de başrollerini oynayarak ününü pekiştirdi. Saat, dizi projelerinin yanı sıra pek çok sinema filminde de yer almıştır. 2009'da gösterime giren Güz Sancısı filmiyle ilk sinema oyunculuğunu yaptı. Gecenin Kanatları (2009), Gergedan Mevsimi (2012) ve Benim Dünyam (2013) filmleri ise yer aldığı diğer filmler oldu. En son 2015-2016 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Kösem Sultan rolünü canlandırdı. Son olarak 27 Aralık 2019 tarihinde Netflix'te yayınlanan Atiye dizisi ile ekranlara döndü.

Yüksek izlenme rekorları toplayan birçok dizinin başrolünü oynamasının yanı sıra çeşitli filmlerde seslendirme sanatçısı olarak da yer aldı. Radikal'in hazırladığı "2010'a Damgasını Vuranlar" listesine Yılın Oyuncusu sıfatıyla dahil oldu. 2013 yılında GQ Türkiye tarafından Yılın Kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. 2014'te şarkıcı Kenan Doğulu ile evlendi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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