Beren Bebek Çocuk Akademisi öğrencileri sinema keyfi yaşadı

18.10.2019 16:07

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi'nde bulunan minik öğrenciler sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini desteklemek için sinema keyfi yaşadı.



Ergene Belediyesi'nin en büyük eğitim hizmetlerinden biri olan Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi'nde bulunan öğrenciler sinema ile tanıştı. Sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini desteklemek için öğretmenleri ile birlikte ilçede yer alan bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda Kral Şakir isimli çocuk sinemasını izlediler. Minikler sinemadan büyük keyif aldı.



Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Beren Bebek Çocuk Akademisi'nde bulunan minik öğrenciler için sosyal aktiviteler düzenlediklerini dile getirerek bu aktivitelerden birinin de sinema etkinliği olduğunu belirtti. Başkan Yüksel, "Bu tür sosyal aktiviteler çocuklarımızın gelişimi için çok önemli. Öğrencilerimizin ruhsal ve fiziksel gelişiminin yanı sıra çevreyi tanımaları da gerekiyor, bu şekilde düzenlenen etkinlikler, aktiviteler ile çocuklarımız çevrelerini de tanımış oluyor. Bu tür çalışmaları önemsiyoruz ve bundan sonrada çocuklarımızın gelişimleri için aktivitelerimiz devam edecektir" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA