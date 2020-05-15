Bereketli toprakların ülkesi: Türkiye
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bereketli toprakların ülkesi: Türkiye

Türkiye'nin bereketli topraklarında hububat, sebze ve meyve üreterek hem yurdun hem de dünyanın birçok ülkesinin gıda ihtiyacını karşılayan çiftçiler bugünlerde yoğun bir telaş yaşıyor.

Bereketli toprakların ülkesi: Türkiye
15.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:20

Türkiye'nin bereketli topraklarında hububat, sebze ve meyve üreterek hem yurdun hem de dünyanın birçok ülkesinin gıda ihtiyacını karşılayan çiftçiler bugünlerde yoğun bir telaş yaşıyor.

İklim çeşitliliği sayesinde pek çok bitkinin yetiştiği ülkenin uçsuz bucaksız arazilerinde buğday başta olmak üzere arpa, dane mısır, çeltik gibi hububat ürünlerinin yanı sıra pek çok sebze ve meyvenin yetişmesi, Türkiye'nin ürün zenginliğini gösteriyor.

Edirne'den Gaziantep'e, Giresun'dan Adana'ya pek çok ilde ekim ve hasat için çiftçilerin adeta karınca gibi çalıştığı bu verimli tarım arazileri, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en fazla tarım alanına sahip ili olan Konya, "tahıl ambarı" olarak biliniyor. Konya, buğday üretimindeki birinciliğinin yanı sıra şeker pancarı ve kuru fasulye üretiminde de önde gelen iller arasında yer alıyor.

Çay üretimi, Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ile Giresun illerinden sağlanıyor. ÇAYKUR başta olmak üzere diğer özel sektör firmaların alım yaptığı bölgede yüz binlerce üretici hasada hazırlanıyor.

Antalya bölgesi, elverişli iklim şartlarıyla yıllardır meyve ve sebze üretiminde adeta "Türkiye'nin kalbi" olarak nitelendiriliyor. Bu ilde en fazla domates yetiştiriliyor ve bu ürün yurdun dört bir yanında tüketilirken, dünyaya da ihraç ediliyor.

Sulanabilir bereketli toprakların ev sahibi Adana'da da soğandan patatese, karpuzdan pamuğa kadar birçok ürün alınıyor.

Fındık, kayısı, ay çiçeği, çeltik, şeftali, biber ve karpuz

Türkiye'de en fazla fındık üretimi Ordu ve Giresun bölgesinden sağlanıyor. Önemli tarım ürünleri arısında yer alan fındıkta ağustos ayında başlayacak hasat sezonu öncesinde üreticiler bahçelerine yaprak gübresi ile fındık kurdu ve külleme hastalığına karşı ilaçlar atıyor.

Ülkedeki kayısı ağaçlarının yarısına yakınının elde edildiği Malatya'da on binlerce aile bu üründen para kazanıyor.

Nüfusun büyük çoğunluğunun geçimini çiftçilikle sağladığı Trakya'da, önemli miktarda ayçiçeği ekimi yapılıyor. Kırklareli'nde üreticiler bu yıl ektikleri ürünü ağustosta hasat edecek. Bir diğer hububat ürünü çeltikte Türkiye üretiminin yarısını Edirne karşılıyor.

Lezzeti ve aromasıyla ünlü Bursa şeftalisi, Türkiye'nin dört bir yanında ağızları tatlandırıyor. Yurt dışına da ihraç edilen ürünün Bursa Ovası'nda hasadı haziran ortalarında başlıyor. Ayrıca Türkiye'nin salçalık domates üretiminin yarısına yakını Karacabey ilçesinden karşılanıyor. Yenişehir ilçesinde de biber yetiştiriliyor.

Diyarbakır'la özdeşleşen ve şehrin sembolü olan karpuz, yüz binlerce tonluk üretimle çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Antep fıstığı, nohut, patates, zeytin, sarımsak ve bamya

Gaziantep ve çevre illerde üretilen Antep fıstığı, iki yılda bir ürün verdiği için rekoltesi yıllara göre değişiklik gösteriyor.

Denizli, Çorum ve Kütahya ise leblebilik nohut üretimiyle öne çıkıyor.

Verimli arazilere sahip İzmir'deki ovalarda önemli oranda mandalina, üzüm ve patates yetiştiriliyor. İzmir'in bereketli topraklarında ayrıca doğal probiyotik kaynağı olma ve yağ azaltıcı gibi özelliklerinin yanı sıra yüksek antioksidan kapasitesine sahip enginar da yetiştiriliyor.

Balıkesir'in Edremit Körfezi, Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezleri arasında yer alıyor.

Türkiye'de önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şubat ve martta ekilen sarımsak, temmuz ayında hasat ediliyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde lezzetiyle damakları şenlendiren bamya, tarladan sofraya binbir zahmetle getiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından özel izinle sadece Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ekimi yapılan salep orkidesinin de hasadına başlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak Haber
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır Haber
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
Yarı çıplak halde sokağa çıkan şahıs, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı
Yarı çıplak halde sokağa çıkan şahıs, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı
Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Sırrı Süreyya Önder
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Sinem Kobal Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bereketli toprakların ülkesi: Türkiye - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 12:48:05. #1.15#
title