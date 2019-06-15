Bereketli topraklarda "buğday" mesaisi (2)

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Türkiye'de buğday üretiminde önemli bir yere sahip Mardin Ovası'nda hasat başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden 3 milyon dönüme sahip Mardin Ovası'nın yüzde 80'inde ekimi yapılan makarnalık ve ekmeklik buğdayın hasadı biçerdöverlerle yapılıyor.

Gece gündüz mesainin sürdüğü arazide dönüm başına 400 ile 600 kilogram arasında verim bekleniyor.

Hasat edilen, kamyonlarla Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ne getirilen buğdayın makarnalık çeşidinin kilogramı 1,50, ekmeklik çeşidinin kilogramı ise 1,30 liradan satılıyor.

"Dünyanın en kaliteli makarnalık buğdayı bu ovada yetişiyor"

Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin Ovası'nın yüzde 80'inin sulanır arazi olduğunu söyledi.

Tarım arazisine bereketli olmasından dolayı buğday ekildiğini ifade eden Öter, "Dünyanın en bereketli topakları burası. 2 mahsul elde ediliyor. Şimdi buğday biçiliyor, daha sonra mısır biçilecek, daha sonra buğday ekiliyor. Toprak ana çok bereketli sürekli verim veriyor. Dünyanın en kaliteli makarnalık buğdayı ve mercimeği bu ovamızda yetişmektedir. Bu sene rekolte zamanında ekilmiş buğdaylar iyi." dedi.

"Rekolte iyi"

Öter, bu topraklardan sadece çiftçilerin eğil, buna bağlı nakliyat ve sanayi sektöründe de geniş bir yelpazede insanların ekmek yediğini aktardı.

Bereketli toprakların Mardin ekonomisinin temel geçim kaynağını oluşturduğuna işaret eden Öter şunları kaydetti:

"Rekoltemiz genelde iyi. Bazı yerlerde mısır geç ekildiği için geçen seneye göre yüzde 10 düşüş olabilir. Bu da lokal. Hububat pazarımız Ortadoğu'nun en büyük hububat pazarı. Sadece Mardin'in ticaretini yapmıyoruz, çevre illerden de ürün geliyor. Pazar kapasitemiz çok çok yüksek. Buğdayda ülkenin ihtiyacının yüzde 20'si karşılanıyor. Pazar hacmimiz 1,5-2 milyon ton arasında."

Hasat döneminde çiftçilerin gece gündüz mesaisinin sürdüğünü anlatan Öter, TMO'nun fiyatını makul bulduklarını belirtti.

Öter, ihracatın önündeki yasağın kaldırılmasıyla çiftçinin lehine olabilecek rekabet ortamı gelişeceğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Türkiye'de bütün fabrikalara makarnalık buğday gönderiyoruz. Ekmeklik buğdayı da yasağın kalmasıyla sanayiciler aracılığıyla ihraç etmeyi arzu ediyoruz. Şu anda makarnalık buğdaya il dışından yoğun talep var. Hasadın çiftçilere, sanayicilere ve bu alanda çalışan herkese hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Mahsulün başlangıcındayız. Güzel bir hasat olacağının işaretleri var. Herkes memnun."

"Buğday verimli"

Çitçilerden Ramazan Arık, 20 yıldır çiftçilik yaptığını, güzel bir hasat dönemi geçireceklerine inandıklarını söyledi.

"Bu topraklar çok bereketli. Bu topraklardan çıkan buğday da çok bereketli, kaliteli." diyen Arık, hasadın hayırlı olmasını diledi.

Selman Esen, bu topraklarda verimli ve kaliteli ürünler yetiştirdiklerini belirtti.

Özellikle buğdayın birinci kalite olduğunu aktaran Esen, "GAP suyu da gelse buradan süper verim alırız. Biz 4 gözle GAP suyunu bekliyoruz. Sabah 07.00'de başlayıp saat 21.00'e kadar çalışıyoruz. 100 dönümü yaklaşık 7 saatte biçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bedirhan Çetin de Mardin topraklarında çıkan ürünlerin kalitesinin herkes tarafından bilindiğini anlatarak, bölgede tarımın önemine değindi.

Çetin, "Buğday bu sene çok verimli. Bereketli topraklarımızdan çıkan ürünleri Türkiye'nin her yerine ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA