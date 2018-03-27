Bereketli Topraklara Atatürk Barajı'ndan Su Verildi

Tarım sektörünün önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, bereketli topraklara Atatürk Barajı'ndan yılın ilk suyu verildi.

Türkiye'nin ihtiyacı olan pamuğun yüzde 45'i, kırmızı mercimeğin yüzde 38'i, mısırın yüzde 22'si, arpanın yüzde 13'ü ve buğdayın yüzde 9'unun üretildiği Şanlıurfa'da kuraklık nedeniyle çiftçiler, Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğünden kanallara su verilmesi talebinde bulundu.

Talebin ilgili kurumlarca olumlu değerlendirilmesinin ardından, DSİ Şanlıurfa Tünelleri Kontrol Merkezinde düzenlenen törenle, Atatürk Barajı tünellerinin kapakları açılarak Şanlıurfa, Harran ve Mardin Ana Sulama Kanallarına su verildi.

DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da 2017 sezonunda son 44 yılın en kurak döneminin yaşandığını söyledi.

Kuraklığın 2018 yılında da kısmen devam ettiğini belirten Gökçe, "Bütün GAP'ın yüzde 85 kaynağı olan Atatürk Barajı'ndan bugün itibariyle Şanlıurfa, Harran ve Mardin Ana Sulama kanallarına su vermeye başladık. Atatürk Barajı'nın su rezervi ile ilgili sezonda, çiftçimizin sıkıntı çekmemesi, suyu doğru ve tasarruflu kullanması manasında belli aşama tasarruf yapma zorunda kaldık." dedi.

Suyun Atatürk Barajı'ndan iki tünel vasıtasıyla Şanlıurfa Tünelleri Kontrol Merkezi'ne ulaştığını kaydeden Gökçe, her iki tünelin su taşıma kapasitesinin 328 metreküp/saniye olduğunu ifade etti.

Suyun bereketli topraklar için çok önemli olduğunu vurgulayan Gökçe, şöyle devam etti:

"Bugün kanallara verdiğimiz su ile yaklaşık 1 milyon 850 bin dekarlık bir alan suya kavuştu. Hububat ekili alanlar suyunu alacak. Projelerimiz ve sulanan alanlar çok büyük. Elimizdeki su miktarı belli. Bu doğrultuda bu seneyle birlikte önümüzdeki seneler dahil olmak üzere hem okullarımızda, hem vatandaşlarımıza, sosyal ve görsel medyada suyun tasarruflu kullanılması için uyarılar yaptık. Suyun doğru kullanılması, israf edilmemesi çok önemli. Çiftçilerimize yeni sezonda suyun bereket, hayır getirmesini diliyorum. Bununla birlikte suyun tasarruflu kullanılması için onların da ellerinden geleni yapmasını istiyoruz."

Törene, Vali Yardımcısı ve Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafir Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürü Hamdi US ve diğer yetkililer katıldı.