Bereketli Topraklar Üzerinde" Beş Gün…

Çukurova Kitap Fuarı için bulunduğum Adana'da tamamlandığında 68 bin 530 metrekare hizmet alanıyla Türkiye'nin en büyük müze kompleksi olacak Adana Müzesi'ni gezdim... Müzenin yeni mekanı, edebiyattan aşina olduğum bir yerdi: Milli Mensucat Fabrikası...

Bereketli Topraklar Üzerinde

Çukurova Kitap Fuarı için bulunduğum Adana'da tamamlandığında 68 bin 530 metrekare hizmet alanıyla Türkiye'nin en büyük müze kompleksi olacak Adana Müzesi'ni gezdim… Müzenin yeni mekanı, edebiyattan aşina olduğum bir yerdi: Milli Mensucat Fabrikası…

Kaynak: Dunya.com

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