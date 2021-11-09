Bereketli Bafra Ovası'nda 200 bin ton lahana rekoltesi bekleniyor

BAFRA, SAMSUN (AA) - Türkiye'de lahana üretiminde başı çeken Samsun'da, Bafra Ovası'nda 35 bin dekar alanda 200 bin ton lahana rekolte öngörülüyor.

Kızılırmak'ın sularıyla beslenen bereketli Bafra Ovası'nda üretilen kırmızı ve beyaz lahanaların kasım ayı başında hasadına başlandı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra'da yazlık sebzelerin ardından kışlık sebze hasadına geçtiklerini söyledi.

Yılda iki kez ürün aldıkları ovada yetiştirilen en önemli kışlık sebzenin kırmızı ve beyaz lahana olduğunu vurgulayan Tosuner, 10 bin üreticinin ovada kırmızı ve beyaz lahana yetiştirdiğini belirtti.

Bafra Ovası'ndaki 35 bin dekar alanda bu yıl 200 bin ton lahana rekoltesi beklediklerine işaret eden Tosuner, "İlçemizde bilinçli tarım yapıldığı için üretilen kışlık sebzenin tamamı organik diyebiliriz. 2015 yılında toprak tahlili için laboratuvar kurduk. Üreticileri de toprak tahlili yapmaya alıştırdık. Yaklaşık 85 bin dekar alanın 20 bin dekarında kırmızı lahana üretiyoruz. Lahana üretiminde Türkiye'de şu an lider konumdayız." diye konuştu.

Lahanaların hale gelmeden alıcısının hazır olduğunu bildiren Tosuner, "Pazar sıkıntımız yok, kırmızı lahananın kilosu tarlada 4-5 liradan, beyaz lahananın kilosu 2 liradan satılıyor." dedi.

"Bafra sebzeleri Türkiye'de isim yaptı"

Kırmızı ve beyaz lahananın yanı sıra pırasa, karnabahar ve brokoli üretiminin de ovada verimli olduğunu dile getiren Tosuner, "Kışlık sebze üretimi nisan ayına kadar devam ediyor. En hızlı günleri ise aralık ve ocak aylarında olur. Kışlık sebzelerin daha kaliteli ve lezzetli olabilmesi için kar suyuna ihtiyacı var. Bafra sebzeleri Türkiye'de isim yaptı." ifadelerini kullandı.

Tosuner, Bafra Ovası'nda yetiştirilen kışlık sebzelerin Türkiye'nin her yerine gönderildiğini söyledi.