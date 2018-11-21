Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu Yoğun İlgi Görüyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu toplantıların ve etkinliklerin merkezi haline geldi.

Merkezefendi Belediyesi'nin yılın ilk aylarında açılışını gerçekleştirdiği Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu yoğun bir ilgi görüyor. Denizlililerin en önemli toplantılar, sergiler ve çeşitli etkinlikler için kullanmayı tercih ettiği adres haline gelen Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu hizmete sunulmasından kısa bir süre sonra birçok çeşitli etkinlik ve toplantıyla on binlerce misafir ağırladı.

Doğu ve Batı olmak üzere iki ayrı salon ve fuaye alanından oluşan proje, hiçbir basamağı bulunmaması dolayısıyla engelli dostu olmasıyla dikkat çekiyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Vizyon projelerimizden biri olan ve açılışını geçtiğimiz aylarda yaptığımız Bereketler Toplantı ve Sergi Salonumuz vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Hafta içi ve hafta sonu sürekli etkinlikler, toplantılar oluyor. Bu da bizim bu projeyi Merkezefendi'mize, Denizli'mize kazandırarak ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı gösteriyor. Salonumuz tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ