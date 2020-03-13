Bereket Sofrası Hürriyet Camiinde kuruldu İnegöl Belediyesi'nin her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği "Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği bu hafta Hürriyet (sarı) Camide gerçekleştirildi.

Her Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınmasının ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Mahmudiye Mahallesinde bulunan Hürriyet (Sarı) Camide kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi yoğun oldu.

MAHALLELİ TALEP VE ÖNERİLERİNİ BAŞKANA İLETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcıları; Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerinin katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından cami lokalinde hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapıldı. Mahallenin sorunları, bu buluşmada masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.

HER CUMA FARKLI BİR CAMİDE

Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban kısa bir selamlama konuşması yaptı. Bereket sofrası buluşmalarının her hafta farklı bir mahalle ve farklı bir camide gerçekleştiğini kaydeden Taban, "Her Cuma sabahı farklı bir mahallemizde, farklı bir camimizde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Bereket Sofrası adı altında buluşmalar yapıyoruz. Soframızda çay, simit, peynir ve zeytin ile kahvaltımızı vatandaşlarımızla yapıyoruz. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

TEDBİR AMAÇLI ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK

Ülke gündemine ilişkin de konuşan Başkan Taban, "Ülke gündemimiz şuanda tüm dünyada etkili olan virüsten bahsediyor. Ama hamdolsun ülkemizde korkulacak bir durum yok. Bunu da yeri gelmişken paylaşmak isterim. Tedbir maksatlı belirli önlemler alınmaya çalışılıyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız da kabineyi topladı ve tüm Bakanlıklar kendilerince önemli gördükleri tedbirleri almaya çalıştılar. Okullar ilk, orta ve lise düzeyinde tatil edildi. Bizler de şehrimizde Bilecik gezimiz vardı onu iptal ettik. Beraberinde öğrencilerimizin turnuvaları vardı onları iptal ettik. Bazı kültür programlarımızı da ileri tarihlere ertelemiş olduk. Bunlar kesinlikle tedbir maksatlı alınmış önlemlerdir. Tabi burada vatandaşlarımızdan beklenen, istenen hijyen kurallarına dikkat etmek. Sağlık açısından bunlar zaten her zaman dikkat edilmesi gereken huşular. Dolayısıyla bizlerin de bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

AMAÇ VATANDAŞI DİNLEMEK

Buluşmaların amacının vatandaşı dinlemek olduğuna da değinen Taban, "Biz bu buluşmaları yaparken aslında vatandaşlarımızın kendi yaşadıkları o muhitte karşılaştıkları sorunları, problemleri ve şehrimize dair tespit ve önerilerini, taleplerini duymak istiyoruz. Sizlerin de bu anlamda ileteceği konuları duymak isteriz. Ben tekrar Cumanızı tebrik ediyorum. Gününüz bereketli olsun" şeklinde konuştu.

Konuşma sonrası mahalle sakinleri mahalleleri hakkındaki talep, öneri, şikayet ve merak ettikleri konuları Belediye Başkanı Alper Taban'a sordu. Başkan Taban tüm sorulara yanıt vererek vatandaşı bilgilendirdi.

Kaynak: Bültenler