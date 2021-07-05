Bereket Sigorta'ya iki ödül birden

Bereket Sigorta, dünyanın saygın iş ve finans dergilerinden World Finance tarafından düzenlenen "İslami Finans Ödülleri 2021"de "Türkiye'nin En Güvenilir Katılım Sigorta (Tekafül) Şirketi" ile "Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Topluma Adanmışlık" kategorilerinde olmak üzere iki ödüle layık görüldü.

Bereket Sigorta, dünyanın saygın iş ve finans dergilerinden World Finance tarafından düzenlenen "İslami Finans Ödülleri 2021"de "Türkiye'nin En Güvenilir Katılım Sigorta (Tekafül) Şirketi" ile "Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Topluma Adanmışlık" kategorilerinde olmak üzere iki ödüle layık görüldü.

Bereket Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, firma, 2007 yılından itibaren verilen ve uluslararası alanda prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen World Finance İslami Finans Ödülleri'nde 2 kategoride ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, "Tekafül prensipleri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ile aldığımız bu iki ödül 'Sigortadan Öte' anlayışıyla, misyonumuz için bir gösterge olmuştur. Ülkemizde tekafül modelini uygulayan şirket olma sorumluluğunun bilinciyle, tekafül sisteminin bilinirliğinin ve farkındalığının arttırılmasına, Tekafül sigortacılığının daha geniş kitlelere yayılmasına hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Güngör, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Ana sermayedarımız Tarım Kredi Kooperatifleri dayanışma ve paylaşımı esas alan yapısı ile birlikte, şirketimiz de dayanışma ve paylaşımı esas alan tekafül sigortacılığı ile ilgili bir model oluşturma yoluna gitmiştir. Hedeflerimiz doğrultusunda ilklere imza atarak müşterilerimizin de ihtiyaçlarına odaklanırken sosyal sorumluluklarımızın peşinden gitmek de bize ayrıca motivasyon kaynağı oldu. Bu motivasyonun uluslararası arenada karşılık bulmuş olması, iki ödül birden almış olmamızı, gayretlerimizin bir karşılığı ve yükselen performansımızın göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz başarıda, ülke ekonomisine değer katma yolunda büyük payı olan ve şirketimizden destek ve iş birliğini esirgemeyen 158 yıllık köklü geçmişiyle Tarım Kredi Kooperatifleri'nin değerli yönetici ve çalışanlarına, iş ortaklarımıza, başarılı çalışmadaki katkılarından ötürü değerli mesai arkadaşlarımıza ve müşterilerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu