Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kocaelispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini ve bunu başardıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, "İlk yarının son 4 maçını kazanan bir takım olarak ikinci yarıya da bu maçı kazanarak iyi bir giriş yapmak istiyorduk. Kocaeli'nin eksikleri olsa da bugün iyi bir on birle çıktılar. Oyunu kontrol eden bir Ümraniyespor vardı sahada." diye konuştu.

Ligin son anına kadar mücadele edeceklerini kaydeden Uçar, "Kocaelispor kontralarla pozisyon bulan bir takım, bu şekilde iki pozisyon buldular. Devre arası oyuncularımdan son ana kadar oyun disiplininden kopmamalarını istedim ve 90. dakikada gelen golle 3 puanı aldık. Bu yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Geçmiş senelerde Ümraniye'nin ikinci yarılardaki performansının daha düşük olduğunu öne sürerek oluşturulan algı ve düşüncelerin aksine bu takım yarışa son ana kadar devam edecek. Bu güzel hikayeyi mutlu sonla bitirmek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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