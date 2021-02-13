Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eskişehirspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 21. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eskişehirspor maçıdır. Peki Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eskişehirspor maçıdır. Peki Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı 13 Şubat Cumartesi günü (bugün) saat 13:30 'da başlayacaktır.

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eskişehirspor maçı TRT Avaz , Digiturk 57, Şifresiz 4A, Web , Kablo TV 99, D-Smart 284, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154, Tivibu 47 kanallarında yayınlanacaktır.

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

EMRE KARGIN(Hakem)

ATA YILDIRIM(1. Yardımcı Hakem)

MURAT TUĞBERK CURBAY(2. Yardımcı Hakem)

ADEM CİNEK(Dördüncü Hakem)

AKİF UĞURDUR(Gözlemci)

ABDÜLKADİR KARDAŞ(Temsilci)

BÜLENT KILIÇ(Temsilci)