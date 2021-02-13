Cengiz Seçsev: "Oyuncuların çabasından memnunum"
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Cengiz Seçsev: "Oyuncuların çabasından memnunum"

13.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:53

- Cengiz Seçsev: "Oyuncuların çabasından memnunum" Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, Ümraniyespor'a kaybetmelerine rağmen oyuncularının çabasından memnun olduğunu söyledi.

- Cengiz Seçsev: "Oyuncuların çabasından memnunum"

İSTANBUL - Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, Ümraniyespor'a kaybetmelerine rağmen oyuncularının çabasından memnun olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Ümraniyespor'a 3-0 kaybetti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, "Kulübümüzün yönetimi ne kadar zorluk çekiyorsa sahadaki oyuncular da o kadar zorluk çekiyor. Biz bu zorlukları artıya çevirmeye çalışıyoruz. Bunun için uğraşıyoruz.Oyuncuların çabasından memnunum. Maçı ikiye bölersek 11 kişi olduğumuz bölüm ve 10 kişi kaldığımız bölüm diyebiliriz. Son anlardaki hatalarla da skor 3-0 oldu. Maçı skor üzerinden değerlendirmiyorum. Gençlerle tecrübeli oyuncuları bir araya getirip tecrübeli bir takım oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Cengiz Seçsev: 'Oyuncuların çabasından memnunum'
Cengiz Seçsev: 'Oyuncuların çabasından memnunum'
Cengiz Seçsev: 'Oyuncuların çabasından memnunum'
Cengiz Seçsev: 'Oyuncuların çabasından memnunum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UYGAR AYDIN

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