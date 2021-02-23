Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adana Demirspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
Spor Toto TFF 1. Lig'de 23. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adana Demirspor maçıdır. Peki Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adana Demirspor maçıdır. Peki Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adana Demirspor maçı 23 Şubat Salı günü (bugün) saat 13:30 'da başlayacaktır.
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adana Demirspor maçı Bein Sports Max 1 , Digiturk 81, Kablo TV 236, TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
CİHAN AYDIN(Hakem)
SEYFETTİN ÜNAL(1. Yardımcı Hakem)
ALİ TUNA(2. Yardımcı Hakem)
AHMET TURAN TİMUROĞLU(Dördüncü Hakem)
TAYFUR ÖZKAN(Gözlemci)
METİN ALPER(Temsilci)
RECEP KULAK(Temsilci)
ÖZGÜR ARİF GERÇEK(Temsilci)