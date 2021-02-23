Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adana Demirspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Spor Toto TFF 1. Lig'de 23. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adana Demirspor maçıdır. Peki Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?