Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1
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Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Furkan Aksuoğlu (xx), Murat Şener (xx), Özcan Sultanoğlu (xx)AKHİSARSPOR: Halil (x) – Gökmen (x), Doğukan (xx), İlke (x), Furkan (x), Mert (xx), Lawal (x) (Dk. 74 Peter x), Toure (x) (Dk. 65 Cihat x), Çekdar (xx) (Dk. 74 Hasan Ali x), Delarge (xx), Bertuğ (xx) (Dk.

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Furkan Aksuoğlu (xx), Murat Şener (xx), Özcan Sultanoğlu (xx)AKHİSARSPOR: Halil (x) – Gökmen (x), Doğukan (xx), İlke (x), Furkan (x), Mert (xx), Lawal (x) (Dk. 74 Peter x), Toure (x) (Dk. 65 Cihat x), Çekdar (xx) (Dk. 74 Hasan Ali x), Delarge (xx), Bertuğ (xx) (Dk. 90+4 Semih)BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Orkun (xx) – Mustafa Murat (x) (Dk. 61 Akabueze x), Mustafa Eser (xx), Alim (xx), Hamza (x) (Dk. 68 Kaan x), Serkan (xx), Muammer Denizhan (x) (Dk. 61 Gomis x), Mustafa Can Karagöz (x) (Dk. 61 Gökhan x), Yunus Emre Mertoğlu (xx) (Dk. 81 İbrahim x), Camara (xxx), Yusuf Emre Gültekin (xxx)GOLLER: Dk. 67 Yunus Emre Gültekin (Ümraniyespor), Dk. 80 Bertuğ (Akhisarspor)SARI KARTLAR: İlke, Bertuğ, Mert (Akhisarspor)

TFF 1'inci Lig'de küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Akhisarspor, lige veda maçında konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın 67'nci dakikasında konuk takım Yunus Emre Gültekin'in golüyle öne geçti. Akhisarspor, 80'inci dakikada Bertuğ'un golüyle skora denge getirdi. Bu sonuçla Akhisarspor sezonu 30, Ümraniyespor ise 51 puanla tamamladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Akhisarsporlu iki futbolcu Mert ve Peter kendi aralarında kısa süreli bir gerginlik yaşadı.25'inci dakikada Mert'in kullandığı korner atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Lawal'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.40'ıncı dakikada Bertuğ'la yaptığı verkaç sonucu ceza sahasına giren Çekdar'ın şutunda kaleci Orkun topu kornere çeldi. İlk yarıda gol olmadı.49'uncu dakikada Mert'in kullandığı kornerde Bertuğ'un ön direkte aşırdığı topa Delarge vurdu, topu çizgi üzerinden Mustafa Eser uzaklaştırdı.67'inci dakikada Ümraniyespor öne geçti. Kamara'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada İlke'nin uzaklaştırmak istediği top Lawal'a çarparak Camara'nın önüne düştü. Camara'nın pasında boz pozisyondaki Yusuf Emre Gültekin topu filelere gönderdi: 0-1.80'inci dakikada Akhisarspor eşitliği yakaladı. İlke'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Delarge'ın ortasında Bertuğ sert vurdu: 1-1. Maç bu skorla sona erdi.

 


- Akhisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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