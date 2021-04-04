Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1
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Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

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Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

STAT: Menemen İlçe HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx) MENEMENSPOR: Batuhan (xx) - Emir Han (xx), Furkan (xxx), Domgjonas (xxx), Rıdvan (xxx), Alhassan (xx), Mahamadou Ba (xx) (Dk. 81 Bekircan x), Traore (x) (Dk.

STAT: Menemen İlçe 

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx) MENEMENSPOR: Batuhan (xx) - Emir Han (xx), Furkan (xxx), Domgjonas (xxx), Rıdvan (xxx), Alhassan (xx), Mahamadou Ba (xx) (Dk. 81 Bekircan x), Traore (x) (Dk. 63 Zenke x), Omar Mohamed (xx), Tayfun (xxx), İsmail Haktan (xx) (Dk. 81 Mehmet Aytemiz x)    BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak (x) (Dk. 35 Ahmet Eyüp x) - Gökhan (xx), Glumac (xxx), Wade (x), Murat Uslu (xx), Serkan (xxx), Denizhan (x) (Dk. 46 Gomis x), Atakan (x) (Dk. 78 Okan x), Yusuf Emre (xxx) (Dk. 78 Kehinde x), Kartal (xx) (Dk. 89 Hasan), Mayi (xx) GOLLER: Dk. 66 Yusuf Emre (Ümraniyespor), Dk. 75 Wade (Kendi kalesine) (Menemenspor) SARI KARTLAR: Rıdvan, Alhassan, (Menemenspor) Gomis, (Ümraniyespor) KIRMIZI KART: Dk. 80 Okan (Ümraniyespor) TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 66'ıncı dakikasında konuk takım öne geçti: 1-0. Pest etmeyen sarı-lacivertliler 75'te Wade'nin kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Menemenspor bu sonuçla 29 puana yükseldi ve düşme hattında yer alan Akhisarspor'la arasındaki farkı 4 puana çıkardı.7'nci dakikada İsmail Haktan sağdan ceza sahasına girdi. Sert şutunda top yandan auta çıktı. 34'üncü dakikada Alhassan'ın sağdan yerden ortasında Mahamadou Ba'nın şutunda top üst direkte patladı. 42'nci dakikada Tayfun'un soldan kullandığı köşe atışında Rıdvan topu ön direkte aşırttı. Savunmaya seken top üst direğe çarparak kornere gitti.  54'üncü dakikada Murat Uslu'nun ortasında altı pasın içinde Gomis'in şutunda top kalecide kaldı.66'ncı dakikada Ümraniyespor golü buldu. Gomis sağdan çalımlarla ceza sahası içine girdi. Yerden pasında Yusuf plase bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1. 75'inci dakikada skora eşitlik geldi Mohamed'in sağdan ortasında Tayfun'un volesinde yaşanan karambolde Wade topu kendi ağlarına yolladı: 1-1. 80'inci dakikada Furkan'a sert giren Okan direk kırmızı kart gördü. 

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, taraflar 1'er puanı hanesine yazdırdı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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