Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-1

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Mehmet Şengül (xx), Bersan Duran (xx)

SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulmaya çalışan Altaş Denizlispor, evinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 21'inci dakikada konuk ekipten Mrsic attı. Sakat ve takımdan ayrılan futbolcularının çokluğu nedeniyle mücadeleye alternatif bir kadroyla çıkan Denizlispor, bu skorla devrenin son haftası öncesi 16 puanla sondan ikinci sırada kaldı. Ümraniyespor ise 36 puanla liderliğini sürdürdü. Denizli, ilk yarının son maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak. Ümraniyespor da Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Maç Bereket Sigorta Ümraniyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor Haberleri

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