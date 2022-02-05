Bereket Sigorta spora destek vermeye devam ediyor

Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, Boluspor ile yapılan anlaşma hakkında "Uzun soluklu bir birlikteliğin başlangıcını teminen; iş birliğimizle Boluspor'a gönül veren taraftarların, sanayicilerimizin, tüccarımızın, esnafımızın ayrıca şirketimiz ve acentelerimizin kazandığı bir modeli hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kollandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bereket Sigorta, sektörde öne çıkan başarılarının yanı sıra sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda hem sporu desteklemek hem de sigorta bilincini artırmak için Bereket Sigorta ıle Boluspor arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Boluspor Kulübü tesislerinde düzenlenen tanıtım toplantısına Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, Genel Müdür Yardımcısı Faruk Gökçen, Boluspor Kulüp Başkanı Abdullah Abat ve Boluspor Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, sporu, takımları, taraftarları ve tüm paydaşları kapsayan bir iş modeli geliştirdiklerini belirtti. Güngör, yapılan anlaşma kapsamında Boluspor'a özel geliştirilen, işyeri sigortasından kaskoya, konut sigortasından bireysel emekliliğe kadar tüm ürünleri, başta Bolu olmak üzere Türkiye'nin her noktasında Boluspor'a gönül vermiş taraftarlara ve iş insanlarına avantajlı olarak sunduklarını ifade etti.

Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Güngör, "Uzun soluklu bir birlikteliğin başlangıcını teminen; iş birliğimizle Boluspor'a gönül veren taraftarların, sanayicilerimizin, tüccarımızın, esnafımızın ayrıca şirketimiz ve acentelerimizin kazandığı bir modeli hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bereketli ol, takımına destek ol

Güngör, iş birliği kapsamında "Bereketli Ol, Takımına Destek Ol" sloganı ile çıktıkları yolda taraftarlara özel tasarlanan avantajlı ve Boluspor için özel geliştirilen sigorta ürünlerinin yanı sıra, poliçe sahibi taraftarlara özel bir kulüp üyeliği de sunduklarını aktardı.

Bereketli Kulüp üyeliği ile taraftarların seyahat ayrıcalıklarından araç kiralama hizmetine, indirimli kargo hizmetinden online eğitimlere ve cep telefonu tamirine kadar bir çok fırsat ile zenginleştirilmiş hizmetten faydalanma hakkı kazandıklarını belirten Güngör, birlikte çok daha önemli başarılara imza atacaklarını ve Boluspor camiası ile birlikteliklerinin uzun yıllar devam etmesini dilediklerini ifade etti.

Protokolde konuşan Boluspor Başkanı Abdullah Abat ise, Bereket Sigorta ile yapılan iş birliği kapsamında Boluspor taraftarlarının yaptıracakları her sigorta ürününden aldıkları indirimler ile önce taraftarların sonra Bolu halkının, kulübün ve Bereket Sigorta'nın kazanacağını ifade etti. Abat, "Yapılan bu iş birliğinin öncelikle taraftarlarımıza, kulübümüze, Bereket Sigorta'ya ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.