Bereket Sigorta 2019 yılında prim üretimini yüzde 160 artırdı
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Mahmut Güngör, Sigorta, prim, Güncel

Bereket Sigorta 2019 yılında prim üretimini yüzde 160 artırdı

Bereket Sigorta, 2019'da sektördeki büyüme ortalamasını geride bırakarak, prim üretimini yüzde 160 artırdı.

17.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:36
Bereket Sigorta 2019 yılında prim üretimini yüzde 160 artırdı

Bereket Sigorta, 2019'da sektördeki büyüme ortalamasını geride bırakarak, prim üretimini yüzde 160 artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektörde özellikle son iki yıldır öne çıkan Bereket Sigorta, ivmesini artırmaya devam ediyor.

2019'da sektördeki büyüme ortalamasını geride bırakarak prim üretimini yüzde 160 artıran Bereket Sigorta, 2019 yılı için belirlediği "iki kat büyüme" hedefini aşmış oldu.

"Hayat ve hayat dışı branşlarda 1,2 milyar lira prim ürettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, sektörde kısa bir süre içinde elde ettikleri başarının temelinde oto dışı branşlarda yapmış oldukları yatırım ve faaliyetler olduğunu belirterek, 2019 yılında hayat ve hayat dışı branşlarda 1,2 milyar lira prim ürettiklerini bildirdi.

Güngör, Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik'in performansıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Şirketimiz, 2019 yılındaki 'önceki yıla göre iki katı üretim' hedefi doğrultusunda atmış olduğu emin adımlar ile üretimde yüzde 160'lık bir artış sağlayarak sektör trendinin oldukça üzerinde bir performans gerçekleştirmiştir. Hayat dışı sigortacılık branşında 2018 yılında sektörde en fazla artış sağlayan iki şirketten biri olan sigorta şirketimiz 2019 yılında ise 'en çok prim artışı sağlayan şirket' unvanını almıştır. Emeklilik şirketimiz ise önceki yıl olduğu gibi 2019 yılında da sektörün 'en yüksek prim üretimi sağlayan şirketi' unvanını korumayı başarmıştır. Özetle 2019 yılı her iki şirketimiz açısından çok bereketli bir yıl olmuş ve pazar payı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 116 oranında artmıştır."

Büyümenin başlıca oto dışı branşlardan gelmesinin sürdürülebilir büyüme hedefleriyle paralel olduğunu ifade eden Güngör, prim üretimini hacmi ve pazar payı artışı ile sektörde en hızlı büyüyen şirket konumuna geldiklerini belirtti.

Krediye talep, hayat tarafını büyüttü

Güngör, geçen yıl başarılı bir performans gösteren Türk sigorta sektörünün 69,2 milyar lira primle yüzde 26,7 büyüyerek 2016 yılından sonra en iyi ikinci büyüme performansına imza attığını, 2019 yılında hayat dışı sektörün yüzde 21,3 büyürken, hayat branşındaki büyümenin yüzde 64,1 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Türk sigorta sektörünün 2019 yılındaki performansına Güngör, yılın ikinci yarısından itibaren faiz oranlarının düşmesi ve ekonominin hızlı bir şekilde toparlanmasıyla beraber kredilere olan talebin de arttığını aktardı.

Güngör, bu artışla beraber kredi bağlı hayat sigortalarındaki ivmelenmenin hayat branşını büyüten en önemli faktör olduğunu anlattı.

2019'daki büyüme sektörün potansiyeline işaret ediyor

Güngör, "Hayat dışına baktığımızda ise yüzde 33,85 ile sağlık branşının en hızlı büyüyen branş olduğunu görüyoruz. Oto sigortalarından kaskonun yüzde 20, zorunlu trafik sigortasının yüzde 18, yangın ve doğal afetlerin ise yüzde 21,15 olarak büyüdüğü görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Mahmut Güngör, bu rakamların Türk sigorta sektörünün dağıtım kanalları, ürün ve hizmet kalitesi, güçlü sermaye yapısı ile önemli bir potansiyel barındırdığına işaret ederek, "2019'da sektörde yaşanan büyüme oranları bir kez daha ülkemizin sigorta pazarında artarak devam edecek gelişim potansiyelini ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Manşet

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