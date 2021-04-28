Bereket Mahallesi ASKİ'nin çalışmasıyla bereketlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Çine'nin Bereket Mahallesi'nde yaptığı çalışma ile dere suyu gölete ulaştırılarak su daha verimli olacak şekilde kullanılacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Çine'nin Bereket Mahallesi'nde yaptığı çalışma ile dere suyu gölete ulaştırılarak su daha verimli olacak şekilde kullanılacak. Bereket Mahallesi Muhtarı Erol Yaşar, "Su eskiden boşa akıyordu, şimdi gölete akıyor. Çok sevinçli ve mutluyuz" dedi.

Kırsal kalkınmanın güçlü bir şekilde genişlemesi ve üreticilerin imkanlarının artması için projeler üreten Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) gübre, yem, koyun ve satın alma desteğinin yanı sıra mevcut imkanların doğru kullanılması noktasında da teknik çalışmalar gerçekleştiriyor.

"Susuzluk bizi yönetmeden biz suyu yönetelim"

Küresel ısınmanın bir göstergesi olarak düzensiz aralıklarla az sayıda yağan yağmurlar nedeniyle suyun daha etkin ve doğru kullanımı kritik hale geldi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'nde tüm katılımcılara yaptığı "Susuzluk bizi yönetmeden biz suyu yönetelim" çağrısı ve talimatıyla hareket Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, suyun daha verimli kullanımı için çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Çine'nin Bereket Mahallesi'nde de kısa sürede hayata geçirilen çalışmayla 900 metre hdpe cinsi boru ile yapılan derivasyon kanalı ile deredeki su gölete aktarıldı ve su artık Bereket için akıyor.

Zeytin ağaçlarının ve hayvanların su ihtiyacı karşılanacak

Engebeli arazide yapılan zorlu bir çalışma neticesinde, bölgede bulunan yapay gölete ulaştırılan su ile hem üreticilerin temel geçim kaynağı olan hayvanların yüksek su tüketimi sorunsuz bir şekilde karşılanmış olacak, hem de binlerce zeytin ağacının düzenli sulanması yapılmış olunacak. Böylelikle hayvanlar sayısında düşüş yaşanmadan ve verim azalmadan üretim güçlü bir şekilde devam edecek.

"Su eskiden boşa akıyordu, şimdi gölete akıyor"

Bereket Mahallesi Muhtarı Erol Yaşar çalışmayla ilgili olarak "Göletimiz geçen yıl dolmadı, biz de ASKi'ye müracaat ettik. Bu su eskiden boşa akıyordu, şimdi gölete akıyor. ASKİ çalışmayı yaptı ve bir kilometre uzaktan suyu getirdi. Artık suyumuz geldi ve yüzümüz güldü. 200 hane bu suya bakıyor. Su olmazsa bizim mahalle biter, buraların geçim kaynağı hayvan yetiştiriciliği ve sebze üretimi. Bu suyu öncelikle hayvanlar için kullanacağız ve yeterli olduğunu düşünürsek tarımda da kullanacağız" dedi.

Mahalleliler Özlem Başkana teşekkür etti

Boşa akan suyun artık göleti dolduracak olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Muhtar Erol Yaşar, "Çok sevinçli ve mutluyuz. Mahalle sakinleri çok mutlu, herkes buraya bakmaya geldi. Herkes ASKİ ve Özlem Başkana teşekkür etti. Bereket Mahallesi ASKİ'nin çalışmasıyla daha da bereketlendi" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı