Bereket'in yavruları büyüyor

25.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:43

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, ender görülen bir olaya tanıklık etmiş, Mut'tan getirilen kurt melezi cinsi köpek tek seferde 16 yavru dünyaya getirmişti. Veteriner hekimler tarafından sezaryenle doğum yaptırılan ve "Bereket" ismi verilen köpeğin yavruları Bakımevi personelinin ve süt annelerinin ilgisiyle büyüyor.



2019 yılının Aralık ayında Mut ilçesinden gelen hamile köpek ihbarı üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, hamile olan ve doğum yaptıracak kimse olmadığı için alınması istenen kurt melezi cinsi köpeği Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirerek, 16 yavru doğurtmuştu. Doğum sırasında 2 yavrusunu, doğumdan sonra da 4 yavrusunu kaybeden Bereket, kalan yavruları ile barınakta yaşamaya devam ediyor. Veterinerler ve çalışanları da Bereket'e yardımcı oluyor. Gün geçtikçe büyüyen ve yaramazlaşan yavrular 2 aylık oldu. 16 yavruyu sezaryenle doğuran ve kalsiyum eksikliğinden dolayı güçsüz kalan Bereket'in sütü kesildiği için yavruların bazıları bakımevinde yeni doğum yapmış diğer annelere verildi. Bereket'in yavrularını sahiplenen diğer anne köpekler, yavrulara süt annelik yaptı.



Bereket, doğum sonrası 10 yavrunun bakımını üstlenemediği için 4 yavru sahiplendirilerek, yeni yuvalarına kavuştu. Doğum esnasında çektiği acılar ve kalsiyum eksikliğinden dolayı oldukça hırçınlaşan Bereket, yavruları ile yakın zamanda ilgilenmeye ve zaman geçirmeye başladı. Yavruları ile oyun oynayan Bereket de bakımevi personelinin yoğun ilgisi ile yeniden güç kazandı.



Bereket'in bakımevine gelişinden itibaren geçen iki aylık süreci anlatan Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü ve veteriner hekim Mehmet Cücük, "16 yavruyu sezaryenle almıştık. İki tanesi zaten o gün ölü doğmuştu. 4 tanesi de doğumdan hemen sonra öldü. Anne geriye kalan 10 yavruya bakamayacak durumdaydı. Bereket'in yaptığı doğum anormal bir durumdu. 16 tane yavruyu annenin beslemesi, bakması mümkün değil. Zaten Bereket'in sütü kesildi, kalsiyum eksikliği oldu. Anneye serumlar verdik, mineral madde takviyesi yaptık. Anneyi yoğun bir bakıma aldık. Yavrularımızı anneden de ayırmak durumunda kaldık, mecbur başka annelere emanet ettik" dedi.



Bereket'in lohusalık döneminde sütü kesildiği için yavruları yeni doğum yapan diğer köpeklere verdiklerini ifade eden Cücük, "Aynı emsalde olan bir-iki anne vardı, yeni doğum yapmış. Yavruların bir kısmını onlara verdik. Tabi verdiğimiz zaman bırakıp gitmiyoruz. Yavruyu alıyor mu, besliyor mu onu takip ediyoruz. Hatta bir tanesi bakmadı biz besledik. Daha sonra kendi annesinin yanına bıraktık. Yaklaşık 25 gün sonra anne yavruların çokluğundan rahatsız olmaya başladı, sütü yetmedi, yavruları annesinden ayırmak durumunda kaldık. Anne lohusalık dönemini atlatmak üzere. Anne de yavrular da toparladı, sağlıklılar" diye konuştu.



Minik ve bir o kadar da yaramaz yavrularla geçen 1.5 aylık süreyi de değerlendiren Cücük, "Yavruların bakımları çok zordu. Birebir ilgilenmek durumundayız. Diğer arkadaşlarımız büyük bir özveri ile yavrulara baktılar. Yavrularımızı pamuklara sardık. Kucağımızda uyuttuk. Sütle, yaş mama ile bu duruma getirdik. Annenin de biraz hırçınlığı var. Biraz asabi bir kurt köpeği. Annesinin de bakımı devam ediyor. Yavruların da eğitimi, beslenmesi, aşı işlemleri devam ediyor. Haftada bir defa aşı yapıyoruz, iç parazitle mücadelesini yapıyoruz, karma aşıları tamamlıyoruz. İkinci rapel aşılarını ve kuduz aşılarını da yapacağız. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz. Biz de burada çok güzel bakıyoruz ama sahiplenip sıcak bir yuvaya kavuştukları zaman da mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA