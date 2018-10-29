Bere ve Eldiven Satışları Başladı

Gaziantep'te havaların soğumaya başlaması ile birlikte bere, atkı ve eldivenler de tezgahlardaki yerini aldı. Havaların yeteri kadar soğumadığı belirten esnaflar, işlerin bekledikleri oranda olmadığını ifade etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te havaların soğumaya başlaması ile birlikte kışlık bere, atkı ve eldivenler raflardaki yerlerini aldı. Geçtiğimiz yıl kışın beklendiği kadar sert geçmemesi nedeniyle işlerin de az olduğunu belirten esnaflar, bu yıl da sezona istenildiği gibi başlamadıklarını ifade etti. Döviz kurunun yükselmesi, ve havaların tam olarak soğumaması nedeniyle tek tük satış yaptıklarını belirten bere, eldiven ve atkı satan esnaf,işlerin Kasım ayının ilk haftasından sonra açılmasını bekliyor.

İşletmeci Murat Horozoğlu, bu yılki satışların önceki yıllara göre yüzde 70 oranında düştüğünü belirterek, "Bunun sebebi ise, geçen yılki havaların soğuk olmamasıdır. Ayrıca geçen yıl mal verdiğimiz müşterilerin elinde hala mal olması. Dolayısıyla sezon hala tam manasıyla başlamadı. İmalatta da aynı şekilde geçen yıla oranla yüzde 50 düşüş oldu" dedi.

Döviz etkiledi

Horozoğlu, işlerdeki durgunluğunun dövizin yükselmesi ile ilgili de olduğunu söyledi. Horozoğlu, "Bununla beraber dövizin yüksek olması da piyasaları allak bullak etti" şeklinde konuştu. İşletmeci Murat Horozoğlu Suriye, Irak, Filistin ve Romanya gibi ülkelere geçmiş yıllarda ihracat yaptıklarını belirterek, ihracatın bu yıl neredeyse bitme noktasına geldiğini söyledi.

Horozoğlu, "İhracat anlamında ise, ağırlık olarak Irak, Suriye, Filistin ve Romanya bu tarz ülkelere gönderiyoruz. Bu yıl ihracata yok denecek kadar az. Bunun sebebi de aynı geçen sene kışın olmaması ve ürünleri müşterilerimizin satamamasıdır. Elinde ürün olan müşteriler tedirgin bir şekilde geçen yıl aldığı ürünleri satmaya çalışıyor" diye konuştu.

Öte yandan, tüm Türkiye'deki bere, atkı ve eldiven satıcıları kış aynın mevsim normallerinde geçmesini ümit ediyor. - GAZİANTEP