- Berde'deki saldırıda hayatını kaybeden annesinin ölüm haberini cephede aldı

- Berde'deki saldırıda hayatını kaybeden annesinin ölüm haberini cephede aldı Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı başlattığı operasyon devam ederken Azerbaycan ordusunda subay olarak göreve yapan Rövşen Ceferov, Berde'nin Karayusuf köyüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden...

- Berde'deki saldırıda hayatını kaybeden annesinin ölüm haberini cephede aldı

BERDE - Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı başlattığı operasyon devam ederken Azerbaycan ordusunda subay olarak göreve yapan Rövşen Ceferov, Berde'nin Karayusuf köyüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden annesinin ölüm haberini cephede aldı. Kahraman asker acılı hikayesini İhlas Haber Ajansına anlattı.

Ermenistan, Salı günü Azerbaycan'ın Berde kentine saldırı düzenlemiş, saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Azerbaycan ordusunda subay olarak, Karabağ'ın güneyindeki Cebrayıl, Zengilan, Fuzuli ve son olarak Gubadlı'nın geri alınmasında ön cephede yer alan Rövşen Ceferov, Ermenistan'nın Berde kentinin Karayusuflu köyüne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden annesinin ölüm haberini cephede aldı. Ermenistan tarafından düzenlenen saldırıda Karayusuf köyü'nde 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3'u çocuk olmak üzere toplamda 13 kişi ise yaralanmıştı. Birliğinde Komutanı tarafından eve gitmesinin emredildiği Rövşen Caferov ise eve gitmek istemeyerek silah arkadaşlarının yanında ayrılmak istemedi. Çocuk yaşlarda babasını kaybeden subay Rövşen Ceferov ve kardeşini annesi Ofelya Ceferova'nın büyüttü.

"Komutanım ısrarla eve dönmemi emretti"

Rövşen Ceferov, "Allah bütün şehit olanlara rahmet eylesin. Ermeni şerefsizleri sivil halkı rahat bırakmıyor. Ben Azerbaycan ordusunda askerim, bölük komutanım beni arayarak eve gitmemi söyledi. Ben kendi silah arkadaşlarımın burada olduğunu, onları bırakamayacağımı söyleyerek ve gitmek istemediğimi söyledim ama komutanım sert bir şekilde bana gitmemi emretti. Üçüncü kez sert bir şekilde söylediği zaman ben de mecburen gittim. Birliğimden çıktıktan sonra beni yeniden arayarak hastaneye gitmemi istedi. Komutanıma bana açık bir şekilde söylemesini istedim ama bana yine hastaneye gitmemi söyledi. Hastaneye gittiğimde köydeki komşularımızı hastanenin önünde gördüm. Onlara ne olduğunu sorunca benden içeri geçmemi ve annemin içeride olduğu söylediler. İçeriye zorla da olsa girdim ve annemin cansız bedenini gördüm. Başından şarapnel parçasının gelmesi sonucu başından yaralandığını gördüm. Annem evimizin bahçesinde tavukları yemlerken patlama sesini duymuş ama ne olduğunu bilmemiş. Onun için kaçamamış bile ve yanına düşen misket bombasının patlamasıyla başından yaralanarak hayatını kaybetti" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ