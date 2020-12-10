Berdan Mardini: Yokluk nedir bilirim
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Berdan Mardini: Yokluk nedir bilirim

10.12.2020 10:04 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:12
Berdan Mardini: Yokluk nedir bilirim

Mardini, sosyal medyada çocuklarıyla çekildiği yılbaşı fotoğrafının eleştirilmesine yanıt verdi: "Bırakın bu yobazlıkları. Elhamdülillah Müslümanız. Ben çocuklarımı örf ve adetlerimize göre büyütüyorum.

Mardini, sosyal medyada çocuklarıyla çekildiği yılbaşı fotoğrafının eleştirilmesine yanıt verdi: "Bırakın bu yobazlıkları. Elhamdülillah Müslümanız. Ben çocuklarımı örf ve adetlerimize göre büyütüyorum. Noel baba benim için bir oyuncak. Kim ne düşünüyorsa düşünsün, umurumda değil." Pandemi nedeniyle işlerinde küçülme yaşadığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Zor günler gördüm. Bir odada, 8-9 kardeş kalırdık. Yokluk nedir bilirim. O yüzden her zaman şükrederim" dedi.

Berdan Mardini'nin Balmain marka spor ayakkabısının fiyatı 6.950 TL.

Kaynak: Hürriyet

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