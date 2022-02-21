Berdan Mardini'nin sevgilisi, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor

İhanet haberleriyle sık sık gündeme gelen Berdan Mardini, katıldığ İbo Show'da eski eşine gönderme yaparak, yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.

"YİNE AŞIK OLDUM"

Tatlıses'in "Bir düğüne gönderdim, başı yandı oğlanın" demesi üzerine, "Ama şimdi güzel, yeniden başım yandı. Yine aşık oldum. Şu anda ilk defa söylüyorum. Seni seven kadının, sana ilgi göstermesi, seni gerçekten dürüstçe sevdiğini bilmen çok güzel bir şey. Bazı aşklar var, menfaat, kandırma. Ne olacak bilmiyorsun. Bizim eskiden yaşadığımız gibi. Ama şimdi çok mutluyum" dedi.

İDDİALI POZLARI NEFES KESİYOR

Berdan Mardini, Kosovalı R&B şarkıcısı Morena Taraku ile uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşıyor. Mardini'nin yeni gözdesi Taraku ise pozlarıyla dikkat çekiyor.

MORENA TARAKU KİMDİR?

Kosavalı güzel Morena Taraku 1993 yılında Arnavutluk'ta dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Kosova'da tamamlayan Morena, çocukluğundan beri müziğe ilgi duymuş, 2010 senesinden beri Miss Earth, Miss Liberty of the world, Miss Exclisive yarışmalarında Kosova'yı temsil etmiştir.

Cesur pozlarıyla sıkça gündeme gelen Morena Taraku, sahne şovlarıyla da çok konuşuluyor. Morena Taraku, Balkan'ların "En İyi Pop Sanatçısı Ödülü"nü de kazanarak Balkan ülkelerinin sevilen sanatçıları arasına ismini yazdırmayı başarmıştır. Taraku'nun hedefi ise bir dünya starı olmak.