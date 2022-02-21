Berdan Mardini'nin sevgilisi, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor - Haberler
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Berdan Mardini'nin sevgilisi, pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor

Haberler.com, Zehra Yaşık - Magazin
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İhanet iddialarından sonra Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde boşanan Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açmıştı. Katıldığı İbo Show'da "Yine aşık oldum" diyerek yeni sevgilisine övgüler yağdırdı. Mardini'nin yeni aşkı Morena Taraku ise pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor.

İhanet haberleriyle sık sık gündeme gelen Berdan Mardini, katıldığ İbo Show'da eski eşine gönderme yaparak, yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu.

Tatlıses'in "Bir düğüne gönderdim, başı yandı oğlanın" demesi üzerine, "Ama şimdi güzel, yeniden başım yandı. Yine aşık oldum. Şu anda ilk defa söylüyorum. Seni seven kadının, sana ilgi göstermesi, seni gerçekten dürüstçe sevdiğini bilmen çok güzel bir şey. Bazı aşklar var, menfaat, kandırma. Ne olacak bilmiyorsun. Bizim eskiden yaşadığımız gibi. Ama şimdi çok mutluyum" dedi.

Berdan Mardini'nin Sırp sevgilisi pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor

Berdan Mardini, Kosovalı R&B şarkıcısı Morena Taraku ile uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşıyor. Mardini'nin yeni gözdesi Taraku ise pozlarıyla dikkat çekiyor.

Berdan Mardini'nin Sırp sevgilisi pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor

Kosavalı güzel Morena Taraku 1993 yılında Arnavutluk'ta dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Kosova'da tamamlayan Morena, çocukluğundan beri müziğe ilgi duymuş, 2010 senesinden beri Miss Earth, Miss Liberty of the world, Miss Exclisive yarışmalarında Kosova'yı temsil etmiştir.

Berdan Mardini'nin Sırp sevgilisi pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor

Cesur pozlarıyla sıkça gündeme gelen Morena Taraku, sahne şovlarıyla da çok konuşuluyor. Morena Taraku, Balkan'ların "En İyi Pop Sanatçısı Ödülü"nü de kazanarak Balkan ülkelerinin sevilen sanatçıları arasına ismini yazdırmayı başarmıştır. Taraku'nun hedefi ise bir dünya starı olmak.

Berdan Mardini'nin Sırp sevgilisi pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor

Berdan Mardini'nin Sırp sevgilisi pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor

Berdan Mardini'nin Sırp sevgilisi pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor

Berdan Mardini'nin Sırp sevgilisi pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor

Berdan Mardini'nin Sırp sevgilisi pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Berdan Mardini, İbo Show, Magazin, Haberler

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